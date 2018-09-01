وزير الدفاع الإسرائيلي السابق: هدف "الأونروا" استمرار مشكلة اللاجئين

قال وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، موشيه بوجي يعالون، إن هدف وكالة "الأونروا" استمرار ونجاح مشكلة اللاجئين الفلسطينيين.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية على لسان الوزير الإسرائيلي السابق، أن وكالة الأونروا ترغب نجاح واستمرار مشكلة اللاجئين الفلسطينيين، وبأن هذه المشكلة انتقلت من الرعيل الأول للجيل الخامس.

وادعى وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، الجنرال موشيه بوجي يعالون، أن عدد اللاجئين الفلسطينيين هو 30 ألف لاجيء فقط، ولكن الوكالة الدولية تريد زيادة عددهم إلى الملايين. وهو ما ذكره الكاتب بالإذاعة العبرية، آساف يوزيالوف.

שר הביטחון לשעבר יעלון: "מטרתו של אונר"א להנציח את בעיית הפליטים. אין לזה תקדים, שמעבר הפליט עובר מדור ראשון לדור חמישי. יש רק 30,000 פליטים פלסטינים שנותרו בחיים. איך זה שהאירגון הזה מטפל במיליונים? הוא צריך לעבור מהעולם. את אותו כסף שהתרגלו לקבל אפשר לקבל בצורה אחרת". — asaf pozailov (@pozailov1) September 1, 2018

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية قد ذكرت، أول أمس، أن إدارة الرئيس ترامب قررت إلغاء كل الدعم الأمريكي لمنظمة غوث اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وهو القرار الذي سينفذ في الأسابيع القريبة.

وقال مسؤولون في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس الجمعة، إن إسرائيل تدعم وقف التمويل الأمريكي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، ولكنها ستبحث عن طرق أخرى لتمويل الفلسطينيين.