بريطانيون يحتجون على عمدة لندن ويطلقون بالون ضخم على شكله (فيديو)

أطلق البريطانيون في سماء العاصمة لندن، اليوم السبت، بالون ضخم على شكل عمدة المدينة صادق خان، احتجاجا على إعادة انتخابه في العام 2020.

ووقع الاحتجاج في الساحة البرلمانية بمركز مدينة لندن، احتجاجا على إعادة انتخاب خان محافظا للمدينة، وعلى ازدياد معدل الجريمة في العاصمة البريطانية.

وقال أحد المتظاهرين، لوكالة "سبوتنيك": "لقد أطلقنا بالون ضخم باللون الأصفر للفت انتباه الرأي العام على الوضع في لندن، أنا أعتبر أنه يجب على خان الرحيل".

Come and see selfie Sid @MayorofLondon in Parliament Square pic.twitter.com/vo61IPUUyR — David (@subictaxi) September 1, 2018

وقال محتج آخر إنه في عهد خان ارتفع معدل الجريمة في لندن، مما أدى إلى ظهور إسلاموفوبيا.

وتابع المحتج: "هناك الكثير من الجرائم، اعتداءات بالسكاكين، لقد أصبحت لندن غير آمنة، وارتفع معدل إسلاموفوبيا، على الرغم أنه من غير المحبب التكلم عن هذا بشكل علني".

وتجري الاحتجاجات بشكل هادئ، وتحافظ الشرطة ورجال يرتدون ملابس سوداء على النظام والأمن.