وزير إسرائيلي يقارن نتنياهو بزعيم في الشرق الأوسط

قارن وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، موشيه بوجي يعالون، رئيس وزراءه، بنيامين نتنياهو، بالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

نشر الموقع الإلكتروني الإخباري "ريشت 13" العبري، اليوم السبت، أن الجنرال موشيه بوجي يعالون، وزير الدفاع السابق، شبه نتنياهو بالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بهجومه على المحكمة الإسرائيلية العليا وتعديه على وسائل الإعلام العبرية.

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy موشي يعالون: العلاقات الإسرائيلية السعودية السرية في الحرب السورية

وصف الجنرال يعالون رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ب"الأردوغاني"، من مصطلح أو مفهوم " الأردوغانية "، وهو مصطلح يعني بالعبرية تطهير المؤسسات والهيئات الحكومية من الخصوم، وهو ما ينطبق على نتنياهو ـ على حد وصف يعالون.

يذكر أن نتنياهو سبق وأقال الجنرال يعالون من منصبه كوزير للدفاع، قبل عامين، على خلفية اختلافهما حول إدارة وزارة الدفاع، وتطابق الأفكار بينهما، ليحل محله، أفيغدور ليبرمان، وكثيرا ما وصف يعالون نتنياهو ب"الأردوغانية".

وتورط نتنياهو وأسرته في الكثير من القضايا، ما بين استغلال النفوذ وتلقى رشاوي ودعم انتخابي، ما شجع الجنرال يعالون على مهاجمته، بين الفينة والأخرى.