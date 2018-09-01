إعلام: إجلاء المئات بعد انفجار بمصفاة نفط في ألمانيا

وأصيب نحو ثمانية جراء الانفجار، وتقدر التقارير أن نحو 1800 شخص اضطروا لمغادرة منازلهم.
ومصفاة النفط جزء من مجمع بايرن أويل في بلدة فوبورج قرب إنجولشتات.
وتوجه أكثر من 200 رجل إطفاء لمكان الحادث الذي لم يعرف سببه بعد.
ذكرت وسائل إعلام محلية أن حريقا اندلع في مصفاة نفط قرب مدينة إنجولشتات في جنوب ألمانيا، اليوم السبت، ما أدى إلى إجلاء مئات الأشخاص.
وأصيب نحو ثمانية جراء الانفجار، وتقدر التقارير أن نحو 1800 شخص اضطروا لمغادرة منازلهم.
ومصفاة النفط جزء من مجمع بايرن أويل في بلدة فوبورج قرب إنجولشتات.
وتوجه أكثر من 200 رجل إطفاء لمكان الحادث الذي لم يعرف سببه بعد.
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