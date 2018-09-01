إعلام: إجلاء المئات بعد انفجار بمصفاة نفط في ألمانيا

ذكرت وسائل إعلام محلية أن حريقا اندلع في مصفاة نفط قرب مدينة إنجولشتات في جنوب ألمانيا، اليوم السبت، ما أدى إلى إجلاء مئات الأشخاص.

وأصيب نحو ثمانية جراء الانفجار، وتقدر التقارير أن نحو 1800 شخص اضطروا لمغادرة منازلهم.

© REUTERS / DAVID PARROTT انفجار مصفاة نفط في ألمانيا

ومصفاة النفط جزء من مجمع بايرن أويل في بلدة فوبورج قرب إنجولشتات.

وتوجه أكثر من 200 رجل إطفاء لمكان الحادث الذي لم يعرف سببه بعد.