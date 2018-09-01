إيران تعلن بدء مناورات عسكرية كبرى

أعلن الجيش الإيراني، اليوم السبت، بدء مناورات عسكرية جديدة، في الذكرى الأربعين لانتصار الثورة الإيرانية، حسبما أفادت وسائل إعلام إيرانية.

وبحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية، أعلن رئيس منظمة تعبئة الاحتياط في إيران (بسيج)، العميد غلام حسين غيب برور، عن بدء المرحلة اللأولى من مناورات (قوات محمد رسول الله 2) الكبرى.



© AP Photo / Ebrahim Noroozi إيران تعلن عن إنجاز عسكري جديد

وقال غلام حسین غیب‌ برور، في مؤتمر صحفي، إن "تلك المناورات تأتي بعد 38 عاما من مرحلة الدفاع المقدس (حرب السنوات الثمانية التي شنها النظام العراقي السابق)، وأن أسبوع الدفاع المقدس سيقام في الذكرى الأربعين لانتصار الثورة الإيرانية".

وأضاف "أن هذه الثورة لم يمض عليها يوما واحدا دون عداء المستكبرين، وفي المقابل فقد قيل لا لجميع خطوط الباطل والصمود عليها".

وتابع أنه من المقرر أن تقوم قوات التعبئة بعمل فريد من نوعه وجديد في الذكرى الأربعين لانتصار الثورة الإسلامية.

وأوضح أن عمليات قوات التعبئة الكبرى بدأت منذ يوم أمس، وتستمر لغاية يوم 20 سبتمبر/ أيلول كما أن المرحلة الثانية ستنفذ في أسبوع الدفاع المقدس.

وأشار غيب برور إلى أهداف هذه العمليات، حيث إن هذا العمل الوطني الكبير يتمثل في منح الأمل للشعب وبث اليأس لدى الأعداء والإعلان عن التعاطي مع جميع المؤسسات، التي دعت قوات التعبئة للتعاون.

ونوه إلى أنه في مرحلة الدفاع المقدس كانت هناك ذروة في عملية إيفاد القوات بمسمى قوات "محمد رسول الله"، لذلك تقرر أن يطلق على هذه المناورات تسمية (قوات محمد رسول الله 2).

ولفت إلى إيفاد 150 ألف شخص إلى جميع أرجاء البلاد في أطار "7014" مجموعة قتالية، حيث بدأوا نشاطاتهم القتالية، وقد تطلب القيام بالتنسيق الشامل تمهيدا لإيفاد هذه المجموعات والذي تحقق بشكل جيد".

وأشار إلى أنه من جهة أخرى فإن مناورات ألف كتيبة من كتائب المقدس بدأت بهدف تعزيز الأمن الداخلي في جميع أرجاء البلاد والتي تستمر إلى 20 سبتمبر/ أيلول الجاري.