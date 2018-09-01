مسؤول كبير بوزارة الدفاع: إيران ستعزز قدراتها الصاروخية

قال مسؤول كبير بوزارة الدفاع الإيرانية، اليوم السبت، إن إيران تعتزم تعزيز قدراتها المتعلقة بالصواريخ الباليستية والصواريخ الموجهة وكذلك امتلاك جيل جديد من المقاتلات والغواصات.

وقال محمد أحدي مساعد وزير الدفاع للشؤون الدولية لوكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء "إرنا": "إن زيادة القدرة المتعلقة بالصواريخ الباليستية وصواريخ كروز الموجهة، وامتلاك جيل جديد من المقاتلات والسفن الثقيلة والبعيدة المدى والغواصات المزودة بقدرات أسلحة متنوعة من بين الخطط الجديدة لهذه الوزارة".

© Sputnik . MORAD SAEED العراق يوضح حقيقة موقف إيران من إقالة رئيس "الحشد الشعبي"

في سياق متصل، أعلن الجيش الإيراني، اليوم السبت، بدء مناورات عسكرية جديدة، في الذكرى الأربعين لانتصار الثورة الإيرانية، حسبما أفادت وسائل إعلام إيرانية.

وبحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية، أعلن رئيس منظمة تعبئة الاحتياط في إيران (بسيج)، العميد غلام حسين غيب برور، عن بدء المرحلة اللأولى من مناورات (قوات محمد رسول الله 2) الكبرى.

وقال غلام حسین غیب‌ برور، في مؤتمر صحفي، إن "تلك المناورات تأتي بعد 38 عاما من مرحلة الدفاع المقدس (حرب السنوات الثمانية التي شنها النظام العراقي السابق)، وأن أسبوع الدفاع المقدس سيقام في الذكرى الأربعين لانتصار الثورة الإيرانية".