إعلام: خلافات أمريكية حول قرار وقف دعم "الأونروا"

ذكرت القناة العاشرة الإسرائيلية، اليوم السبت، أن خلافات عميقة دبت داخل الإدارة الأمريكية قبيل اتخاذ قرار وقف دعم وكالة "الأونروا".

وأكدت القناة أن مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، عارض مسألة تقليص ميزانية "الأونروا" أو خفضها، في حين أصر صهر الرئيس ومستشاره الخاص، جاريد كوشنر، على اتخاذ القرار.