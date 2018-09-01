كتاب أمريكي يرصد لحظات الرعب التي عاشها نتنياهو

ونقل الموقع الإلكتروني الإخباري الإسرائيلي "ريشت 13"، اليوم السبت، أن نتنياهو كان خائفا وجبانا خلال أحداث حرب "الجرف الصامد"، يوليو/ تموز 2014، وذلك بحسب ما جاء في كتاب كيري الجديد.
وكشف كيري عن ذلك من تعدد لقاءاته برئيس الوزراء الإسرائيلي، خلال الفترة التي تولى فيها حقيبة الخارجية الأمريكية، من 2013- 2017.
ويذكر أن حرب "الجرف الصامد" التي بدأتها إسرائيل، في الثامن من يوليو/ تموز 2014، على قطاع غزة، استمرت 51 يوما، وقتل فيها أكثر من 1850 فلسطينيا، من بينهم 527 طفلا، و238 امرأة.
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