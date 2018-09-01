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15:48 01 سبتمبر/ أيلول 2018
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    سفن البحرية الإيرانية تصل إلى ميناء محج قلعة التابع لأسطول بحر قزوين

    إيران تعلن بدء مشروع بحري عملاق

    © Sputnik . Said Tsarnaev
    العالم
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    قالت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، إن طهران بدأت مشروعا جديدا يقضي بإحداث طفرة في الصناعات البحرية، اعتمادا على مبدأ الاقتصاد المقاوم.

    وبحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية، بدأ تنفيذ هذا المشروع، اليوم، في موقع الشهيد توحيدي للصناعات البحرية بحضور وزير الصناعة محمد شريعتمداري، ورئيس مؤسسة الصناعات البحرية الإيرانية العميد أمير رستكاري، ورئيس منظمة الصناعات الجوية في إيران العميد بني طرفي.

    قوات الجيش الإيراني تسير في موكب بمناسبة الاحتفال بيوم الجيش الوطني أمام ضريح المؤسس الثوري الراحل آية الله الخميني، خارج طهران، إيران، اليوم الأربعاء 18 أبريل/نيسان 2018.
    © AP Photo / Ebrahim Noroozi
    إيران تعلن بدء مناورات عسكرية كبرى
    وأشارت الوكالة إلى أنه تم إعلان بدء تنفيذ هذا المشروع بالتزامن في موقع صناعات الجنوب في بدر عباس، وموقع صناعات الشمال في بدر إنزلي، ومنظمة الصناعات البحرية بوزارة الدفاع في طهران بالتعاون مع وزارات الصناعة، النفط، الدفاع والطرق والمواصلات.

    ونوهت الوكالة الإيرانية إلى أن هذا المشروع يأتي تنفيذا لتوجيهات قائد الثورة الإيرانية، علي الخامنئي، الداعية إلى دعم السلع الإيرانية وعلى أساس قرارات الاجتماع التاسع للهيئة العليا للصناعات البحرية القاضية باستبدال السفن الاستئجارية التي تستخدمها إيران بسفن مصنعة محليا، وتحديث أسطول النقل الإيراني وناقلات النفط وإنشاء منصات دعم بعيدة عن الساحل.

    واختتمت الوكالة، تنفيذ هذا المشروع من شأنه أن يحول دون خروج مئات الملايين من الدولارات من البلاد، وإيجاد فرص عمل دائمة فضلا عن خفض التهديدات الأجنبية الناجمة عن انسحاب السفن الاستئجارية الأجنبية من البلاد، تحت ضغط الحظر ورفع مستوى الإنتاج الوطني وتطوير التقنيات البحرية الحديثة وتوطينها.

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    الكلمات الدلالية:
    البحرية الإيرانية, أخبار إيران اليوم, القوات البحرية الإيرانية, البحرية الإيرانية, إيران
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