موقع عبري يكشف بنود الاتفاق الإيراني السوري

زعم الموقع الإسرائيلي الاستخباراتي "ديبكا" أن زيارة وزير الدفاع الإيراني، أمير حاتمي، لسوريا، الأسبوع الماضي، تم خلالها التوقيع على اتفاق عسكري جديد بين الطرفين، يشمل تدشين ثلاث قواعد عسكرية إيرانية جديدة في سوريا، إحداها بالقرب من الحدود الإسرائيلية.

ورصد الموقع الإخباري العبري أماكن تلك القواعد، في كل من حلب وثانية بالقرب من دمشق، وبين الحدود السورية الإسرائيلية في منطقة هضبة الجولان السورية ، في حين لم تحدد القاعدة الثالثة بعد.

وذكر الموقع الاستخباراتي أن إرسال إيران لصواريخ باليستية إلى العراق يهدد إسرائيل والسعودية معا، ففي حين تنصب بعض هذه الصواريخ بالقرب من مدينة الأنبار غرب العراق، فهي تهدد تل أبيب، في حين تنصب الصواريخ الأخرى في جنوب العراق فهي تهدد الرياض مباشرة، خاصة وأن مدى هذه الصواريخ ما بين 200- 700 كم.

وادعى الموقع الإلكتروني الإسرائيلي أن هذه الصواريخ موجودة بالفعل منذ فترة، غير معلومة، ولكن إيران لم تعلن عنها من قبل.

وأشار الموقع الإلكتروني العبري إلى أن إيران بنقلها لهذه الصواريخ إلى العراق قد فتحت جبهة حرب جديدة أمام إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية في سوريا.