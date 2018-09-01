في زيارة للاتحاد الأوروبي... "القائمة المشتركة" تطلب إدانة إسرائيل

طالب أعضاء القائمة العربية المشتركة في الكنيست الإسرائيلي من الاتحاد الأوروبي إدانة إسرائيل، على خلفية قانون "القومية".

وأكدت القناة الثانية العبرية، أمس الجمعة، أن أعضاء القائمة العربية المشتركة بالكنيست الإسرائيلي توجهت بطلب إلى الاتحاد الأوروبي لإدانة إسرائيل، على خلفية قانون "القومية" الذي يجحف بحقوق العرب والأقليات في إسرائيل.

© AFP 2018 / JACK GUEZ دراسة عبرية: مظاهرات رفض "قانون القومية" حدث نادر في تاريخ إسرائيل

وذكرت القناة الإسرائيلية أن أعضاء القائمة العربية سيغادروا إلى بروكسل لمقابلة أعضاء بارزين في الاتحاد الأوروبي، من بينهم فيدريكا موغريني، وزيرة خارجية الاتحاد، ومسؤولين آخرين. كما أن أعضاء الكنيست يطلبون تدخل الاتحاد الأوروبي في مناشدة اليونسكو بعد تضرر اللغة العربية في إسرائيل، على خلفية قانون "القومية اليهودية"

يشار إلى أن القائمة المشتركة هو تحالف سياسي يضم أربعة أحزاب عربية في إسرائيل، أعلن عن تشكيلها، في 23 يناير/ كانون الثاني 2015. وتتكون من الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة، والتجمع الوطني الديمقراطي، والقائمة العربية الموحدة، والحركة العربية للتغيير، وهي المرة الأولى التي تتقدم فيها الأحزاب العربية بقائمة موحدة إلى انتخابات الكنيست.

ويذكر أن أيمن عودة هو قائد أو رئيس القائمة العربية المشتركة بالكنيست الإسرائيلي.