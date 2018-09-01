في زيارة للاتحاد الأوروبي... "القائمة المشتركة" تطلب إدانة إسرائيل

وأكدت القناة الثانية العبرية، أمس الجمعة، أن أعضاء القائمة العربية المشتركة بالكنيست الإسرائيلي توجهت بطلب إلى الاتحاد الأوروبي لإدانة إسرائيل، على خلفية قانون "القومية" الذي يجحف بحقوق العرب والأقليات في إسرائيل.
يشار إلى أن القائمة المشتركة هو تحالف سياسي يضم أربعة أحزاب عربية في إسرائيل، أعلن عن تشكيلها، في 23 يناير/ كانون الثاني 2015. وتتكون من الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة، والتجمع الوطني الديمقراطي، والقائمة العربية الموحدة، والحركة العربية للتغيير، وهي المرة الأولى التي تتقدم فيها الأحزاب العربية بقائمة موحدة إلى انتخابات الكنيست.
ويذكر أن أيمن عودة هو قائد أو رئيس القائمة العربية المشتركة بالكنيست الإسرائيلي.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)