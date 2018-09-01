الاتحاد الأوروبي يلغي قيودا تجارية على الألواح الشمسية الصينية

يعتزم الاتحاد الأوروبي إنهاء القيود المفروضة على بيع الألواح الشمسية القادمة من الصين، هذا الأسبوع، في إجراء قال منتجون من الاتحاد إنه سيتسبب في تدفق الواردات الرخيصة.