بومبيو يؤكد لنائب الرئيس العراقي أن تشكيل الحكومة يجب أن يتم وفق إرادة الناخبين

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم السبت، على ضرورة تشكيل الحكومة العراقية الجديدة وفق إرادة الناخبين العراقيين، ووفق الجدول الزمني الدستوري، جاء ذلك خلال اتصالين هاتفيين مع رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، ونائب الرئيس العراقي إياد علاوي.

القاهرة — سبوتنيك. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر نويرت في بيان إن "وزير الخارجية مايك بومبيو تحدث مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي للتأكيد على دعم الولايات المتحدة للجهود العراقية لتشكيل حكومة معتدلة ووطنية، وفقا للجدول الزمني الدستوري، وبما يعكس تطلعات الشعب العراقي".

© REUTERS / Essam al-Sudani حصيلة المصابين في التظاهرات جنوبي العراق

وصرح نويرت في بيان آخر بأن "بومبيو تحدث مع نائب الرئيس العراقي إياد علاوي، وناقش معه التطورات السياسية، والعلاقات بين بغداد وأربيل، وأكد أن تشكيل حكومة عراقية جديدة هو عمل من أعمال السيادة، ويجب أن يتم وفقا للجدول الزمني للدستور العراقي، وبما يعكس رغبة الناخبين العراقيين".