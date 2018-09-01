إيران ترد على الإدعاءات حول إرسالها صواريخ باليستية إلى العراق

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، اليوم السبت، أن ادعاءات بعض وسائل الإعلام بشأن إرسال إيران صواريخ بالستية إلى العراق كاذبة ومثيرة للسخرية.

طهران- سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الخارجية الايرانية: "إن ما نشرته بعض وسائل الإعلام حول إرسال صواريخ بالستية إلى العراق غير منطقية ومثيرة للسخرية".

وأضاف قاسمي :" إن هذه الإدعاءات تستند على الأكاذيب المغرضة، وبهدف متابعة سياسة التخويف من إيران، ومن أجل التأثير على العلاقات الخارجية الإيرانية، ولاسيما علاقة إيران مع جيرانها".

ونقلت وكالة "رويترز"،في وقت سابق أن إيران نقلت صواريخ باليسيتية للعراق، لامتلاك الوسيلة التي تمكنها من ضرب خصومها في المنطقة.

وامتنعت الحكومة والجيش العراقيان عن التعليق.