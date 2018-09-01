وزير الدفاع الإسرائيلي السابق: علينا إزاحة ملف اللاجئين الفلسطينيين من طاولة المفاوضات

قال وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، الجنرال موشيه بوجي يعالون، إنه علينا إزاحة ملف اللاجئين الفلسطينيين من طاولة المفاوضات مع الطرف الفلسطيني.

أجرت بلدية بئر السبع الإسرائيلية حوارا مع وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، موشيه بوجي يعالون، ونقلته القناة العاشرة الإسرائيلية، وأكد فيه أنه من الجيد لإسرائيل إزاحة ملف اللاجئين الفلسطينيين من طاولة المفاوضات مع الجانب الفلسطيني، وإنهاء ما يسمى ب"حق العودة".

وذكر الجنرال الإسرائيلي أنه هناك طرق أخرى لحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين، في وقت أكد أن هدف وكالة دعم وغوث اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" التابعة للأمم المتحدة، هو إبقاء مشكلة اللاجئين مستمرة والعمل على إنجاحها.

. @bogie_yaalon על הפסקת המימון האמריקני לאונר"א: "צריך להוריד את נושא הפליטים וזכות השיבה מהשולחן אחרת לעולם לא נסיים את זה. מטרת הארגון היא הנצחת בעיית הפליטים. המנגנון הזה צריך להעלם מהר ככל האפשר ואת בעיית הפליטים יש לפתור באופן אחר" (צילום: דוברות עיריית ב"ש) @bokeralmog pic.twitter.com/rijSCuUSBO — חדשות עשר (@news10) ١ سبتمبر ٢٠١٨

سبق ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، صباح اليوم، على لسان الوزير الإسرائيلي السابق، أن وكالة الأونروا ترغب نجاح واستمرار مشكلة اللاجئين الفلسطينيين، وبأن هذه المشكلة انتقلت من الرعيل الأول للجيل الخامس.

وادعى يعالون أن عدد اللاجئين الفلسطينيين هو 30 ألف لاجيء فقط، ولكن الوكالة الدولية تريد زيادة عددهم إلى الملايين. وهو ما ذكره الكاتب بالإذاعة العبرية، آساف يوزيالوف.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية قد ذكرت، أول أمس، أن إدارة الرئيس ترامب قررت إلغاء كل الدعم الأمريكي لمنظمة غوث اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وهو القرار الذي سينفذ في الأسابيع القريبة.

שר הביטחון לשעבר יעלון: "מטרתו של אונר"א להנציח את בעיית הפליטים. אין לזה תקדים, שמעבר הפליט עובר מדור ראשון לדור חמישי. יש רק 30,000 פליטים פלסטינים שנותרו בחיים. איך זה שהאירגון הזה מטפל במיליונים? הוא צריך לעבור מהעולם. את אותו כסף שהתרגלו לקבל אפשר לקבל בצורה אחרת". — asaf pozailov (@pozailov1) ١ سبتمبر ٢٠١٨

وقال مسؤولون في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس الجمعة، إن إسرائيل تدعم وقف التمويل الأمريكي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، ولكنها ستبحث عن طرق أخرى لتمويل الفلسطينيين.