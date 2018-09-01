وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة: نتنياهو يريد إبقاء حماس في السلطة

قالت تسيبي ليفني، وزير الخارجية الإسرائيلية السابقة، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يريد إبقاء حماس في غزة.

وهاجمت وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة، تسيبي ليفني، نتنياهو، ورأت أنه يعمل على إبقاء حركة حماس في السلطة في قطاع غزة، ويعمد على البحث عن طرق لنقل الأموال للحركة.

وأجرت القناة العاشرة العبرية، مساء اليوم، حوارا مهما مع ليفني، مساء اليوم، السبت، صرحت من خلاله أن نتنياهو يعمل على إبقاء حركة حماس ودعمها المالي، حتى لا يضطر لقبول قرارات لحل الصراع.

יו"ר האופוזיציה @Tzipi_Livni: "נתניהו מחפש את הדרך להעביר כסף לחמאס. הוא רוצה להשאיר את החמאס שם כדי שהוא לא יצטרך לקבל החלטות שיפתרו את הסכסוך". דבריה נאמרו ב-#המטההמרכזי עם @AyalaHasson pic.twitter.com/wN2qou5Ub5 — חדשות עשר (@news10) September 1, 2018

و​يشار إلى أن تسيبي ليفني، وزيرة الخارجية السابقة، ورئيسة المعارضة الحالية، بزعامتها لحزب "المعسكرالصهيوني" كثيرا ما تنتقد نتنياهو، وتتهمه بعدم تقديم حلول جذرية لقطاع غزة.