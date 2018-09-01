وزير إسرائيلي: قطع أمريكا التمويل عن أونروا "يدعم موقف تل أبيب"

أشاد وزير إسرائيلي، بقطع الولايات المتحدة الأمريكية، التمويل الذي تقدمه لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وقال إسرائيل كاتس، وزير المخابرات الإسرائيلي، اليوم السبت إن قرار أمريكا "رؤية واقعية للوضع ويدعم موقف إسرائيل"، حسب رويترز.

© AFP 2018 / Gali Tibbon وزير الدفاع الإسرائيلي السابق: علينا إزاحة ملف اللاجئين الفلسطينيين من طاولة المفاوضات

ذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت، أمس الجمعة، قطع المساعدات بشكل نهائي عن الأونروا وهو ما من شأنه أن يلحق عجزا ماليا بالمنظمة الدولية.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، هيزر نويرت، للصحفيين، إن الولايات المتحدة "لن تساهم بعد الآن في دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيلاللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط".

وأضافت نويرت "نظرت الإدارة بعناية في الأمر وقررت أن الولايات المتحدة لن تقدم مساهمات إضافية للأونروا".

كانت الولايات المتحدة، وهي أكبر جهة مانحة للأونروا، قد قلصت، بوقت سابق من العام، من تمويلها للوكالة إذ قدمت 60 مليون دولار فقط من إجمالي مبلغ 365 مليون دولار الذي تعهدت به هذا العام.