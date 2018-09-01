بسبب الوضع في أفغانستان... "البنتاغون" يتخذ إجراء عقابيا ضد باكستان

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، اليوم السبت 1 سبتمبر/ أيلول، إلغاء مساعدات لباكستان بقيمة 300 مليون دولار، بحجة غياب الحسم لدى إسلام أباد في مواجهة المتشددين.

وبرر (البنتاغون) إلغاء المساعدات إلى إسلام أباد، بعدم اتخاذ باكستان إجراء حاسم ضد المتشددين، بحسب "رويترز"، التي أشارت إلى أن الإجراء الأمريكي الأخير يعد ضربة جديدة للعلاقات المتدهورة بين البلدين.



© AP Photo / أمريكا تدعو باكستان لطرد قياديي "طالبان" من أراضيه فورا

وتقول واشنطن إن إسلام أباد توفر ملاذات آمنة للمسلحين، الذين يشنون حربا منذ 17 عاما في أفغانستان ، بينهما تنفي باكستان الإدعاءات الأمريكية بهذا الشأن.

وتطالب واشنطن إسلام أباد باتخاذ إجراءات ضد حركة "طالبان" الأفغانية وشبكة حقاني.

وتدعم الولايات المتحدة باكستان لمواجهة حركة "طالبان" في أفغانستان، ولتعزيز التعاون لمواجهة التنظيمات الإرهابية في المنطقة من بينها تنظيم "داعش" الإرهابي.

واتهمت الخارجية الأمريكية باكستان في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بدعم حركة "طالبان"، وقال وزير الخارجية الأمريكي السابق ريكس تيلرسون إن الموقف الأمريكي سيعتمد بشكل خاص على ما إذا كانت حكومة باكستان ستتخذ خطوات تعتبرها واشنطن ضرورية لخلق فرص لاستعادة السلام في أفغانستان ومستقبل مستقر في باكستان نفسه".

US military cancels $300 million aid to #Pakistan over lack of “decisive action” against terrorism, reports @Reuters. — Steve Herman (@W7VOA) September 1, 2018