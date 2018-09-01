تسجيل
00:09 02 سبتمبر/ أيلول 2018
مباشر
    بحث
    مسابقة القفز من الجسر القديم: في البوسنة والهيرسك، 30 يوليو/ تموز 2017

    البوسنة... ضبط 50 مهاجرا داخل قطار فحم

    © AP Photo / Amel Emric
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0

    قالت السلطات في البوسنة إن الشرطة أوقفت نحو 50 مهاجرا من 3 دول أسيوية، عندما حاولوا دخول البلاد داخل قطار شحن بضائع، مساء أمس الجمعة 31 أغسطس / آب.

     

    إنقاذ مهاجرين
    © REUTERS /
    البوسنة تعتزم نشر قوات من الجيش لمنع تدفق المهاجرين إلى أراضيها
    ذكرت وكالة "رويترز" اليوم السبت 1 سبتمبر / أيلول، أن البوسنة لم تكن طريقا معتادا للمهاجرين عبر منطقة البلقان إلى دول الاتحاد الأوروبي حتى العام الجاري، الذي شهد تزايد أعداد المهاجرين الوافدين إليها، مشيرة إلى أن البلاد سجلت وصول نحو 11 ألف شخص من آسيا وشمال أفريقيا، كان آخرهم، الأشخاص الذين تم ضبطهم أمس الجمعة، وهم من أفغانستان وباكستان وإيران.
    وما زالت البوسنة تتعافى من أثار حرب مدمرة شهدتها في تسعينيات القرن الماضي، لكن مع إغلاق الحدود في أماكن أخرى أصبحت البوسنة طريق العبور الجديد، بحسب "رويترز"، التي نقلت تصريح مصدر في الشرطة طلب عدم ذكر اسمه: "يعبر المهاجرون نهر درينا (الحدودي الفاصل بين صربيا والبوسنة)، ويدفعون ما بين 250 و300 يورو لمهربي البشر لنقلهم عبر النهر".
    وتم العثور على المهاجرين، الذين ألقت الشرطة القبض عليهم، داخل قطار فحم قرب بلدة زفورنيك الحدودية على ضفاف نهر درينا، بينما تقول السلطات في البوسنة إن المهاجرين واللاجئين يصلون إلى صربيا عبر ألبانيا والجبل الأسود، وأن أغلبهم من أفغانستان وإيران وسوريا وباكستان.    

     

    انظر أيضا:

    شاهد... أكبر حفل زواج جماعي في البوسنة (فيديو وصور)
    البوسنة تعتزم نشر قوات من الجيش لمنع تدفق المهاجرين إلى أراضيها
    تساقط كثيف للشهب يضيء السماء فوق البوسنة
    العثور على جثتي مهاجرين تسللا من البوسنة إلى كرواتيا
    الكلمات الدلالية:
    أخبار المهاجرين, أخبار البوسنة, الهجرة غير الشرعية, البوسنة, إيران
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    عارضة أزياء تمثل شركة كيا في معرض موسكو الدولي للسيارات 2018
    الجميلات والسيارات الفاخرة في معرض موسكو للسيارات 2018
    النوم تحت سماء آمنة
    النوم تحت سماء آمنة
    توزيع القوى في سوق النفط العالمية
    توزيع القوى في سوق النفط العالمية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك