البوسنة... ضبط 50 مهاجرا داخل قطار فحم

قالت السلطات في البوسنة إن الشرطة أوقفت نحو 50 مهاجرا من 3 دول أسيوية، عندما حاولوا دخول البلاد داخل قطار شحن بضائع، مساء أمس الجمعة 31 أغسطس / آب.