خلال زيارته لواشنطن... بوروشنكو يناقش الوضع في دونباس

التقى الرئيس الأوكراني، بيترو بوروشينكو، في واشنطن مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى أوكرانيا، كورت فولكر، وناقش معه الوضع في دونباس واستمرار العقوبات ضد روسيا.

كما أعرب الزعيم الأوكراني عن امتنانه للولايات المتحدة لمواصلة سياسة العقوبات ضد روسيا، وذكر أنه من المهم زيادة الضغط على موسكو من أجل الإفراج الفوري عن الرهائن الأوكرانيين.

وتبادل بوروشنكو وفولكر وجهات النظر حول تعزيز القدرة الدفاعية للجيش الأوكراني وتطرقا إلى قضايا تعزيز التعاون لمنع روسيا من التدخل في الانتخابات الأوكرانية.

يذكر أن الرئيس الأوكراني، بيترو بوروشينكو، يقوم بزيارة خاصة إلى الولايات المتحدة خلال يومي 31 أغسطس / آب — 1سبتمبر للمشاركة في مراسم تأبين السيناتور جون ماكين.