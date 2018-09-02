جواد ظريف: أمريكا تطالب العالم بانتهاك القوانين

وفي تصريح له أمس السبت على هامش مراسم توقيع مذكرة التعاون بين وزارتي الخارجية والصحة والعلاج والتعليم الطبي، حذر ظريف من أنه في حال عدم التصدي لمواقف أمريكا من جانب المجتمع الدولي، سيكلف ذلك الاتفاق النووي كثيرا، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية "إرنا".
وفي معرض الإشارة إلى محاور هذه المحادثات، أكد ظريف انها تضمّنت مطالب إيران من بريطانيا بوصفها واحدة من الدول الأعضاء في مجموعة 4+1، بضرورة تنفيذ الاتفاق النووي.
وكان ترامب، أعلن في مايو/أيار الماضي انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الذي أبرمته الدول الكبرى مع إيران عام 2015، لافتاً أنّ الاتفاق لا يمنع من نشاط إيران المزعزع في المنطقة.
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