جواد ظريف: أمريكا تطالب العالم بانتهاك القوانين

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن أمريكا لم تكتفي بنقض القوانين فيما يخص الاتفاق النووي فحسب، وانما يطالبون العالم بانتهاك القانون أيضا.

وفي تصريح له أمس السبت على هامش مراسم توقيع مذكرة التعاون بين وزارتي الخارجية والصحة والعلاج والتعليم الطبي، حذر ظريف من أنه في حال عدم التصدي لمواقف أمريكا من جانب المجتمع الدولي، سيكلف ذلك الاتفاق النووي كثيرا، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية "إرنا".

© Sputnik . Vetalei Bilousov جواد ظريف يوجه رسالة شديدة اللهجة لأمريكا ويحذرها من "النتائج السيئة"

وأشار ظريف إلى المحادثات على مستوى مساعدي وزيري الخارجية في إيران وبريطانيا، مؤكدا "نحن لدينا محادثات منظمة مع شتى البلدان، كما أن هناك جولات من المحادثات السياسية مع بريطانيا على مستوى مساعدي الخارجية بما فيها المباحثات التي تعقد اليوم بين السيد عراقجي ومساعد وزير الخارجية البريطاني'.

وفي معرض الإشارة إلى محاور هذه المحادثات، أكد ظريف انها تضمّنت مطالب إيران من بريطانيا بوصفها واحدة من الدول الأعضاء في مجموعة 4+1، بضرورة تنفيذ الاتفاق النووي.

وكان ترامب، أعلن في مايو/أيار الماضي انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الذي أبرمته الدول الكبرى مع إيران عام 2015، لافتاً أنّ الاتفاق لا يمنع من نشاط إيران المزعزع في المنطقة.