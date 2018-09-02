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06:26 02 سبتمبر/ أيلول 2018
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    كلمة الرئيس الصيني في افتتاح المؤتمر التاسع عشر للحزب الشيوعي في بكين

    جريدة تابعة للحزب الشيوعي الصيني تحذر من أثر الحرب التجارية على الاستقرار المالي

    © REUTERS / Aly Song
    العالم
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    قالت جريدة تابعة للحزب الشيوعي الصيني أمس السبت إن البلاد قد تتضرر في الأجل القريب من الخلاف التجاري مع الولايات المتحدة، بما في ذلك من الأثر السلبي على الاستقرار المالي لكنها أشارت إلى أن النمو المطرد في الصين لن يتغير

    وحذر مقال تحليلي نشرته جريدة تشيوشي، ومعناها السعي للحقيقة، من أن الخلافات الاقتصادية والتجارية بين واشنطن وبكين قد تقوض "النمو الاقتصادي الصيني والاستقرار المالي والتجارة والاستثمار والتوظيف وأرزاق الناس"، خاصة في القطاعات المنكشفة على إجراءات الرسوم الجمركية التي تتخذها الولايات المتحدة، بحسب رويترز.

    الصين
    © Sputnik . Iliya Pitalev
    صحيفة صينية تحذر من آثار الحرب التجارية مع أمريكا
    لكنها قالت إن "في الوقت ذاته، يجب أن نرى أن أساسيات التطور الاقتصادي الصيني لم تتغير. وبوجه خاص فإن الهيكل الاقتصادي الصيني تحسن كثيرا في السنوات الأخيرة، وهو ما أدى بشكل فعال إلى تحسن قدرتها على تحمل الصدمات الخارجية".

    واتهم المقال الولايات المتحدة بأنها هي من "أثارت" تلك الخلافات، لكنه قال إن الصين ستسرع وتيرة البحث وتطوير التكنولوجيات الأساسية وتحسين هيكلها الصناعي وتعزيز التنوع السوقي وزيادة دعم الطلب المحلي "من أجل تحويل ما هو سيء إلى خير".

    أضاف أن:

    الإدارة الصينية للاقتصاد الكلي تتمتع بمجال سياسة كاف لمواجهة الأثار السلبية وإن السياسات المالية من المحتمل أن تلعب "دورا أكبر في زيادة الطلب المحلي وإعادة الهيكلة.

    وفي مقال منفصل نشرته تشيوشي أمس السبت، دعا وزير التجارة الصيني تشونغ شان إلى "تعزيز الواردات بشكل استباقي لتعزيز التوازن التجاري".

    وكتب تشونغ يقول إن على الصين أن "تعزز حماية حقوق الملكية الفكرية، وأن تحمي الحقوق المشروعة للمستثمرين الأجانب ومصالحهم، وأن تخلق بيئة أعمال جيدة للاستثمار في الصين".

    أضاف أن الصين "ستسهل دخول السوق كثيرا… وستتوسع بشكل مطرد في انفتاح القطاع الصناعي والاستمرار في تعزيز انفتاح قطاع الخدمات، وتعزيز انفتاح قطاعات الزراعة والتعدين والصناعات التحويلية".

    التجارة العالمية... وترامب وحده يواجه الحرب التجارية
    © Sputnik .
    التجارة العالمية... وترامب وحده يواجه الحرب التجارية
    وتحركت الصين لتخفيف القيود على الاستثمارات الأجنبية في ظل الخلاف التجاري مع الولايات المتحدة.

    لكن مسؤولا قال في وقت سابق من هذا العام إن تحقيق الصين لانفتاح قطاعها المالي على البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية سيكون على أساس المعاملة بالمثل.

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