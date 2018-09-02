متظاهرون يطالبون ميانمار بإطلاق سراح اثنين من صحفيي رويترز

خرج العشرات في مسيرة في شوارع يانجون كبرى مدن ميانمار أمس السبت مطالبين الحكومة بإطلاق سراح صحفيين من رويترز يحاكمان بزعم الحصول على أسرار رسمية للدولة، كما طالب المحتجون بحرية الصحافة.

وخرج المحتجون في مسيرة وهم يتشحون بالسواد ويحملون رايات وأعلام وبالونات عليها صور الصحفيين وا لون (32 عاما) وكياو سوي أو (28 عاما)، بحسب رويترز.

© Sputnik . Shahnevaz Khan انهيار سد في ميانمار يغمر 85 قرية بالمياه ويجبر الآلاف على النزوح

وردد المحتجون هتافات تطالب بالحق في معرفة الأخبار وهتفوا "حق الشعب.. حق الشعب".

ورفع البعض لافتات كتبوا عليها "أطلقوا فورا سراح الصحفيين المسجونين. أطلقوا سراحهما فورا".

ومن المقرر أن تصدر محكمة في يانجون يوم الاثنين المقبل حكمها في القضية ضد الصحفيين اللذين يحاكمان بتهمة خرق قانون الأسرار الرسمية للدولة الذي يعود إلى الحقبة الاستعمارية في ميانمار.

ودعا مناصرون لحرية الصحافة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول منها الولايات المتحدة وكندا واستراليا لتبرئة الصحفيين.

وقال ميو مينت ماونج الأمين الدائم لوزارة الإعلام لرويترز عبر الهاتف:

أيا كان الجانب الذي تنتمي له.. المهم هو حرية الصحافة.

وأضاف "في الوضع الحالي يمكنك القول بأنها (حرية الصحافة) موجودة عندنا، لكن هناك أيضا بعض الأمور التي يمكن تحسينها".

وكان المتحدث باسم الحكومة زاو هتاي قال إن المحاكم في ميانمار مستقلة وإن القضية ستمضي وفقا للقانون.

ولدى اعتقالهما كان الصحفيان يعكفان على إعداد تحقيق عن مقتل عشرة رجال وفتية من الروهينجا المسلمين في قرية بولاية راخين بغرب البلاد.