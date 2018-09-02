متظاهرون يطالبون ميانمار بإطلاق سراح اثنين من صحفيي رويترز

وخرج المحتجون في مسيرة وهم يتشحون بالسواد ويحملون رايات وأعلام وبالونات عليها صور الصحفيين وا لون (32 عاما) وكياو سوي أو (28 عاما)، بحسب رويترز.
ورفع البعض لافتات كتبوا عليها "أطلقوا فورا سراح الصحفيين المسجونين. أطلقوا سراحهما فورا".
ومن المقرر أن تصدر محكمة في يانجون يوم الاثنين المقبل حكمها في القضية ضد الصحفيين اللذين يحاكمان بتهمة خرق قانون الأسرار الرسمية للدولة الذي يعود إلى الحقبة الاستعمارية في ميانمار.
ودعا مناصرون لحرية الصحافة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول منها الولايات المتحدة وكندا واستراليا لتبرئة الصحفيين.
وقال ميو مينت ماونج الأمين الدائم لوزارة الإعلام لرويترز عبر الهاتف:
أيا كان الجانب الذي تنتمي له.. المهم هو حرية الصحافة.
وأضاف "في الوضع الحالي يمكنك القول بأنها (حرية الصحافة) موجودة عندنا، لكن هناك أيضا بعض الأمور التي يمكن تحسينها".
وكان المتحدث باسم الحكومة زاو هتاي قال إن المحاكم في ميانمار مستقلة وإن القضية ستمضي وفقا للقانون.
ولدى اعتقالهما كان الصحفيان يعكفان على إعداد تحقيق عن مقتل عشرة رجال وفتية من الروهينجا المسلمين في قرية بولاية راخين بغرب البلاد.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)