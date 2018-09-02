رئيس وزراء اليابان يقول العلاقات مع الصين عادت لمسارها الطبيعي

عبر رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي عن ثقته في تحسن العلاقات مع الصين وقال في مقابلة مع صحيفة نشرت اليوم الأحد إن العلاقات بين البلدين عادت إلى "مسارها الطبيعي".