هكذا جاء رد ترامب على توبيخ ابنة جون ماكين

رد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على التوبيخ غير المباشر، الذي وجهته له، ميغان، ابنة السيناتور الراحل جون ماكين، خلال تأبينها لوالدها.

وكانت ميغان ماكين، سخرت من الشعار الذي يرفعه الرئيس ترامب للشعب الأمريكي "اجعلوا أمريكا عظيمة مرة أخرى"، فقالت في كلمتها التأبينية لوالدها: "إن أمريكا التي عاصرت جون ماكين ليست في حاجة إلى أن تكون عظيمة مرة أخرى لأن أمريكا كانت دائما رائعة"

ومن جانبه، اكتفى دونالد ترامب بالرد على ميغان ماكين، بتغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، والتي كتب فيها شعاره من جديد وبالحروف الكبيرة: "اجعلوا أمريكا عظيمة مرة أخرى"، في تأكيد منه على شعاره وتمسكه به.

MAKE AMERICA GREAT AGAIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 1, 2018

​كما أن ميغان ماركل، وبخت ترامب بصورة غير مباشرة، في كلمتها التأبينية لوالدها، عندما قالت: "نجتمع هنا للحزن على وفاة العظمة الأمريكية.. الشيء الحقيقي، وليس الكلام الرخيص من رجال لن يقتربوا أبدا من التضحية التي قدمها والدي عن طيب خاطر".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، غائبا بشكل ملحوظ، عن جنازة جون ماكين، اليوم، بناء على طلب ماكين.

© REUTERS / CHRIS WATTIE شاهد... ابنة جون ماكين توبخ ترامب أثناء تأبينها لوالدها

وخلال الجنازة، كان ترامب غادر البيت الأبيض، متوجها لنادي الغولف في ولاية فرجينيا، وغرد من هناك بشأن مفاوضات نافتا.

وتصدر الرئيسان الأمريكيان السابقان، باراك أوباما، وجورج بوش الابن، المشيعين أمس السبت، في مراسم وداع السناتور جون مكين بطل حرب فيتنام والمرشح الرئاسي السابق الذي أحبط الرجلان محاولاته للوصول إلى البيت الأبيض.

وشغل الراحل جون ماكين، منصب السناتور الجمهوري في ولاية أريزونا لمدة 31 عاما، وكان طيارا في البحرية الأمريكية، وتم إلقاء القبض عليه خلال حرب فييتنام، وكان أسير حرب لمدة 5 سنوات في هانوي.

وسيتم دفن جثمانه اليوم الأحد، في مقبرة الأكاديمية البحرية الأمريكية، بعد إقامة حفل خاص.