البابا يحث على العمل من أجل القضاء على إلقاء النفايات البلاستيكية بالمحيطات

وقال البابا أمس السبت "لا يمكن أن نسمح لبحارنا ومحيطاتنا بأن تكون زاخرة بحقول لا نهائية من البلاستيك التي تطفو فوق سطح الماء… نحتاج إلى الدعاء إذ أن كل شيء يعتمد على العناية الإلهية للرب، وإلى العمل كما لو كان كل شيء يعتمد علينا"، وفقا لرويترز.

وجاءت تصريحات البابا في رسالة ليوم الصلاة السنوي "من أجل حماية الخلق" الذي يتم الاحتفال به مع طوائف مسيحية أخرى.

وخاطب البابا قرابة 100 من رجال الأعمال تمت دعوتهم إلى الفاتيكان لحضور هذه المناسبة قائلا إن "كل فرد منا يجب أن يكون مسؤولا عن الآخرين وعن مستقبل كوكبنا".

وتشير أرقام الأمم المتحدة إلى أن ثمانية ملايين طن من الزجاجات البلاستيكية، والعلب، والنفايات الأخرى تدخل المحيط كل عام، مما يسفر عن قتل الحياة البحرية، كما تدخل هذه النفايات إلى السلسلة الغذائية البشرية.

وحث العلماء على فرض قيود أكثر تشددا على النفايات البلاستيكية. وفي ديسمبر كانون الأول، اتفقت قرابة 200 دولة على الحد من تلوث المحيطات بالبلاستيك، وحذروا من أنها يمكن أن تصبح أكثر من الأسماك بحلول 2030.

وكان البابا تحدث بقوة عن الحاجة إلى القيام بعمل ضد ظاهرة الاحتباس الحراري أو ارتفاع درجة حرارة الأرض في السنوات الأخيرة وكتب وثيقة عن حماية البيئة من هذه الظاهرة في 2015.

ويتفق البابا مع من يعتقدون أن ظاهرة الاحتباس الحراري من صنع الإنسان جزئيا وأثنى على العلماء الذين يعملون على الحفاظ على درجات حرارة الأرض تحت السيطرة.