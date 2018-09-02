الشرطة الصينية تعتقل 46 في احتجاج على مشكلات بنظام التعليم في جنوب البلاد

وقالت شرطة ليانغ في بيان على مدونتها الرسمية، إنها قامت بالاعتقالات بسبب تكدير النظام العام، وإلحاق أضرار بممتلكات شرطية، خلال الاحتجاج الذي وقع خارج مركز للشرطة في وقت متأخر من مساء أمس السبت، وفقا لرويترز.

© Sputnik . Eugene Biyatov كوريا الجنوبية تحظر بيع القهوة في مدارسها لهذه الأسباب

وأضافت الشرطة أن محتجين غاضبين من صعوبة تسجيل أبنائهم في مدارس عامة، احتجوا قرب 6 مدارس ومبنى حكومي وأغلقوا الطرق.

وأوصل المحتجون مطالبهم إلى، لي شيانغ يانغ، رئيس بلدية ليانغ في مبنى حكومي، قبل توجههم إلى مركز الشرطة، حيث بدأوا في رشق رجال الشرطة مما أسفر عن إصابة 30 منهم وإلحاق أضرار بمركبات.

وأشارت الشرطة إلى أن شخصا واحدا فقط من بين المعتقلين هو الذي لديه أطفال في سن المدرسة.

ولم يجب مكتب ليانغ للتعليم على اتصالات هاتفية من رويترز تطلب التعليق خارج ساعات العمل الرسمية اليوم الأحد.