الشرطة الصينية تعتقل 46 في احتجاج على مشكلات بنظام التعليم في جنوب البلاد

وقالت شرطة ليانغ في بيان على مدونتها الرسمية، إنها قامت بالاعتقالات بسبب تكدير النظام العام، وإلحاق أضرار بممتلكات شرطية، خلال الاحتجاج الذي وقع خارج مركز للشرطة في وقت متأخر من مساء أمس السبت، وفقا لرويترز.
وأوصل المحتجون مطالبهم إلى، لي شيانغ يانغ، رئيس بلدية ليانغ في مبنى حكومي، قبل توجههم إلى مركز الشرطة، حيث بدأوا في رشق رجال الشرطة مما أسفر عن إصابة 30 منهم وإلحاق أضرار بمركبات.
Chinese police arrest 46 after violent protest over schooling#China # LeiyangProtest https://t.co/bEdwtuNA3n pic.twitter.com/tafG0qn8W7— Gulf-Times (@GulfTimes_QATAR) September 2, 2018
وأشارت الشرطة إلى أن شخصا واحدا فقط من بين المعتقلين هو الذي لديه أطفال في سن المدرسة.
ولم يجب مكتب ليانغ للتعليم على اتصالات هاتفية من رويترز تطلب التعليق خارج ساعات العمل الرسمية اليوم الأحد.
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