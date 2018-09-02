أردوغان: تركيا لن تطلب الإذن من أحد لشراء "إس-400"

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان أن أنقرة لن تطلب الإذن من أحد لشراء منظومة الدفاع الجوية "إس-400".

وقال أردوغان في منتدى الأعمال في بشكيك: "لقد وقعنا مع روسيا صفقة بشأن إس-400، وهذا لم يعجب البعض. المعذرة، ولكن نحن لن نطلب الإذن من أحد للسماح لنا"، وفقا لموقع Milliyet

وكان أردوغان قد أعلن في وقت سابق أن الدولة تتوقع الحصول على منظومة الدفاع الجوية في المستقبل القريب، على الرغم من ضغوط من الولايات المتحدة.

تم توقيع اتفاقية القرض بين البلدين في ديسمبر 2017. وستشتري أنقرة بطاريتين "إس-400" لإدخالهما في الخدمة.

وانتقدت الولايات المتحدة وشركاء الناتو الغربيون مراراً وتكراراً تركيا من أجل هذه الصفقة. وأفيد أن الكونغرس الأمريكي ينوي إيقاف تسليم "إف-35" للشريك التركي المقرر بسبب خطط أنقرة شراء "إس-400".

إس-400 "تريومف"- أحدث منظومة دفاع جوية بعيدة المدى. ومصممة من أجل تدمير الطيران والصواريخ المجنحة والصواريخ الباليستية، بما في ذلك متوسطة المدى، وكذلك يمكن استخدامها ضد الأهداف الأرضية. يبلغ مداها 400 كيلومتر، وهي قادرة على تدمير الأهداف على ارتفاع 30 كيلومتر.