أمير الكويت يتوجه إلى واشنطن للقاء ترامب

يتوجه أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح، والوفد الرسمي المرافق له غدا الاثنين إلى العاصمة الأمريكية واشنطن وذلك في زيارة عمل يجري خلالها مباحثات رسمية مع رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

القاهرة- سبوتنيك. ومن المقرر، بحسب إعلان البيت الأبيض، أمس، أن يعقد الرئيس الأمريكي وأمير الكويت لقاء قمة، في واشنطن، يوم الأربعاء القادم.

© AP Photo / Jon Gambrell رسالة من أمير الكويت إلى الملك سلمان بعد تصريحات عن "الحرب في اليمن"

وغادر وزير الخارجية الكويتي، الشيخ صباح الخالد الصباح، بلاده متوجها إلى العاصمة الأمريكية، أمس يرافقه المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، الشيخ مشعل جابر الأحمد.

كما يرافق الوزير الخالد، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، السفير صالح اللوغاني، وعدد من كبار مسؤولي وزارة الخارجية الكويتية.

وستتناول المباحثات الأمريكية — الكويتية، العلاقات الثنائية، والتطورات الإقليمية، إضافة إلى سبل التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والأمن.

وكان أمير الكويت زار واشنطن، في أيلول/سبتمبر من العام الماضي، والتقى خلال الزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في السابع من ذات الشهر.

وقال وزير الخارجية الأمريكي السابق ريكس تيلرسون، في كلمة له خلال حفل عشاء في السفارة الكويتية بواشنطن، أثناء تلك الزيارة، "الكويت شريك استراتيجي مهم للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، والعلاقة بين الجانبين آخذة في النمو".