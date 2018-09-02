في ظل الأزمات الاقتصادية... طهران تعلن تدشين مصنعين عملاقين

أعلنت الحكومة الإيرانية، اليوم الأحد، أنها ستفتتح مصنعين ضخمين بمجال صناعة النحاس والألمنيوم في 20 مارس/آذار 2019، وفق ما ذكر رئيس منظمة "إيميدرو" الإيرانية لتطوير وتحديث المناجم والصناعات التعدينية.

وبحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية، أوضح مهدي كرباسيان، أن مصنع "ألومنيوم الجنوب" أو "سالكو" سيكون المصنع الأكبر والأحدث بإنتاج الألومنيوم في إيران وطاقته ستبلغ 300 ألف طن، لافتا إلى أن المصنع يحتاج إلى توريد الأكسيد ومسحوق الألومنيوم من الخارج.



© REUTERS / Morteza Nikoubazl وزير بريطاني يؤكد التزام لندن باتفاق إيران النووي

واستطرد أن إيران تمتلك منجما للبوكسيت في غينيا كوناكري تم تفعيله مؤخرا، حيث جاءت 6 كونسورتيومات (تحالفات) صينية وأروبية إلى إيران، للمشاركة في عطاء يتعلق بالمنجم الذي عند تدشينه بشكل كامل سيؤمن لإيران المواد الأولية للألمنيوم دون الحاجة للخارج.

كما أكد أن شركة "ميدكو" الإيرانية القابضة، تعمل على مشروع ضخم لإنتاج النحاس سيتم افتتاحه قريبا أيضا.

ويأتي إعلان إيران عن تدشين المصنعين في ظل توتر العلاقات بين أمريكا وطهران، على خلفية أزمة البرنامج النووي الإيراني، وبرامج إيران الصاروخية، التي تعتبرها واشنطن بمثابة تهديد. وتسعى طهران وفقا لتوجيهات الرئيس روحاني وقائد الثورة خامنئي إلى الاعتماد على الناتج المحلي في جميع المتلطبات منذ انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، يوم 8 مايو/ أيار الماضي، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي واستئناف العمل بكافة العقوبات التي تم تعليقها نتيجة التوصل إلى هذه الصفقة.

وسيتم تجديد العقوبات ضد حيازة إيران لسندات الدولار، والعقوبات المفروضة على تجارة الذهب والمعادن الثمينة، وعقوبات ضد بيع إيران الجرافيت والألمنيوم والصلب والفحم والبرمجيات للإنتاج، وعقوبات على استحواذ العملة الإيرانية والديون السيادية، وإعادة الحظر مرة أخرى على تصدير السجاد الإيراني والمنتجات الغذائية إلى الولايات المتحدة.