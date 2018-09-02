وقف تمويل "الأونروا" بداية "صفقة القرن"

أوردت صحيفة "هاآرتس" العبرية، في ساعة متأخرة من مساء أمس، السبت، أن القرار الأمريكي بوقف تمويل وكالة دعم وغوث اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، هو بداية حقيقية لما أسمته وسائل الإعلام العربية والعالمية بـ"صفقة القرن".
وأفادت الصحيفة بأنه بإمكان السلطة الفلسطينية والقيادات والمسؤولين الفلسطينيين طلب تدخل المجتمع الدولي والدول العربية لوقف هذه الخطوة الأمريكية.
وأكد المحلل السياسي للصحيفة، جاكي خوري، أن القرار الأمريكي مضمونه اغتيال الحركة القومية الفلسطينية، فضلا عن إزاحة وإبعاد ملفات رئيسة من مائدة المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، التي تعتمد على قضايا جوهرية، منها القدس وحق العودة، ما يعني تقليص الحلم الفلسطيني ـبحسب الصحيفة العبريةـ بما يعني إنهاء التسوية السياسية بين الطرفين.
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