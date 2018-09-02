وقف تمويل "الأونروا" بداية "صفقة القرن"

أوردت صحيفة "هاآرتس" العبرية، في ساعة متأخرة من مساء أمس، السبت، أن القرار الأمريكي بوقف تمويل وكالة دعم وغوث اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، هو بداية حقيقية لما أسمته وسائل الإعلام العربية والعالمية بـ"صفقة القرن".

© AP Photo / Khalil Hamra شروط أمريكية لتمويل الخليج لـ"الأونروا"

وكتبت الصحيفة الإسرائيلية أنه بعد إزاحة ملف القدس من طاولة المفاوضات بين الطرفين، الفلسطيني والإسرائيلي، طلب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ، إزاحة ملف آخر وهو ملف "حق العودة"، وهو المتعلق بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين.

وأفادت الصحيفة بأنه بإمكان السلطة الفلسطينية والقيادات والمسؤولين الفلسطينيين طلب تدخل المجتمع الدولي والدول العربية لوقف هذه الخطوة الأمريكية.

وأكد المحلل السياسي للصحيفة، جاكي خوري، أن القرار الأمريكي مضمونه اغتيال الحركة القومية الفلسطينية، فضلا عن إزاحة وإبعاد ملفات رئيسة من مائدة المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، التي تعتمد على قضايا جوهرية، منها القدس وحق العودة، ما يعني تقليص الحلم الفلسطيني ـبحسب الصحيفة العبريةـ بما يعني إنهاء التسوية السياسية بين الطرفين.