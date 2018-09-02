الجيش الإسرائيلي يعتقل فلسطينيا بزعم محاولته الاعتداء على مستوطن

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، اعتقال فلسطيني بزعم محاولته الاعتداء على مستوطن إسرائيلي قرب مستوطنة تقواع بالضفة الغربية.

القاهرة — سبوتنيك. وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان اليوم الأحد، "قبل وقت قصير اعتقل محاربو جيش الدفاع فلسطينيّا حاول الاعتداء على مواطن إسرائيلي بواسطة عصى حديدية بالقرب من تقواع".

© Sputnik . Ahmed Abed إصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي

وأضاف أدرعي:

لا توجد إصابات، قوات جيش الدفاع تقوم بتمشيط المنطقة.

وتشهد الأراضي المحتلة توترا وتصعيدا منذ عدة أشهر، عقب الإعلان عن انطلاق مسيرات العودة الكبرى أواخر مارس/آذار الماضي.

وكان متظاهرون فلسطينيون قد خرجوا في احتجاجات مناهضة للاستيطان، الجمعة الماضية، في رام الله، واجههم الجيش الإسرائيلي خلالها بإطلاق الرصاص والغاز مما أوقع 10 مصابين فلسطينيين على الأقل.

ويشهد قطاع غزة تصعيدا في المناطق الشرقية الواقعة على الحدود مع المستوطنات الإسرائيلية، حيث يواجه الجيش الإسرائيلي احتجاجات الفلسطينيين بالرصاص، بينما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات جوية على مناطق يقول الجيش إنها تابعة للفصائل المسلحة.