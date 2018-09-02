اعتراف إسرائيلي باستهداف سوريا

قال رئيس جهاز الشاباك الإسرائيلي السابق، آفي ديختر، السابق إن إسرائيل لن تسمح للسوريين بتحويل أراضيهم لمنصة للإيرانيين.

نشرت قناة "كان" الإسرائيلية، ظهر اليوم، الأحد، أن رئيس لجنة الخارجية والأمن بالكنيست الإسرائيلي، الجنرال آفي ديختر، صرح بأنه إذا تم ضرب أسلحة موجهة لحزب الله في سوريا، والخاصة، باستهداف مطار المزة السوري، بالأمس، فإن تل أبيب لن تسمح للسوريين بتحويل أرضهم لمنصة لإيران لاستهداف بلاده.

יו"ר ועדת החוץ והביטחון, אבי דיכטר, על התקיפה המיוחסת לישראל בסוריה: "אם נפגע נשק שיעודו לחיזבאללה, לא משנה מה גרם לזה. ישראל לא תתיר לסורים להפוך את אדמתם לפלטפורמה עבור האיראנים. כרגע הם עסוקים באידליב, במה שהולך להיות הטבח הגדול בהיסטוריה המודרנית" #בחציהיום @perez_esty — כאן חדשות (@kann_news) September 2, 2018

وأشار الجنرال الإسرائيلي، رئيس جهاز المخابرات الداخلية (الشاباك) السابق إلى أن السوريين مشغولون بمدينة إدلب، لكنه يعني أنه في ظل الانشغال السوري بالمدينة السورية، فإن الجيش الإسرائيلي استهدف مطار المزة العسكري.

يذكر أن قوات الدفاع الجوي السورية اشتبكت مع مقاتلات إسرائيلية كانت تستهدف مطار المزة العسكري، الواقع على أطراف ريف دمشق.