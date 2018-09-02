نتنياهو: "الأونروا" تطيل أمد اللجوء ونشكر الولايات المتحدة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ظهر اليوم الأحد، إن وكالة دعم وغوث اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" تريد إطالة أمد اللجوء، ونشكر الولايات المتحدة على وقف دعمها.
نقلت القناة العاشرة الإسرائيلية على لسان نتنياهو مدى ترحيبه بقرار الولايات المتحدة بوقف تمويل "الأونروا"، في الوقت الذي دعا فيه إلى إلغاء الوكالة.
وقال نتنياهو في تصريحات نقلها المتحدث باسمه أوفير جندلمان، خلال مراسم افتتاح السنة الدراسية الجديدة "يجب إلغاء مؤسسة اللجوء الفلسطيني، يجب أخذ الأموال التي خصصت لذلك وتحويلها إلى إعادة تأهيل اللاجئين الذين عددهم الحقيقي يشكل جزءا قليلا جدا من العدد الذي تعلنه وكالة الأونروا، هذا هو تحول مهم نرحب به وندعمه".
PM Netanyahu: A unique institution was created 70 years ago, not to absorb the Palestinian refugees but to perpetuate their status as refugees. Therefore the US has done a very important thing by halting the financing for the refugee perpetuation agency known as UNRWA.
أقام الفلسطينيون مؤسسة خاصة قبل 70 عاما ليس بهدف استيعاب اللاجئين، بل بهدف تخليد كونهم لاجئين، لهذا السبب قامت الولايات المتحدة بخطوة مهمة جدا، أي التوقف عن تمويل الوكالة؛ لإبقاء اللاجئين لاجئين، الولايات المتحدة تبدأ أخيرا في حل المشكلة، هذا مهم جدا.
وكانت صحيفة "هاآرتس" العبرية، قد ذكرت في ساعة متأخرة من مساء أمس، السبت، أن القرار الأمريكي بوقف تمويل وكالة دعم وغوث اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، هو بداية حقيقية لما أسمته وسائل الإعلام العربية والعالمية بـ"صفقة القرن". وكتبت الصحيفة الإسرائيلية أنه بعد إزاحة ملف القدس من طاولة المفاوضات بين الطرفين، الفلسطيني والإسرائيلي، طلب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إزاحة ملف آخر وهو ملف "حق العودة"، وهو المتعلق بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين.
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