رئيس الفلبين يصل إسرائيل مساء اليوم

يبدأ رئيس الفلبين رودريغو دوتيرتي، مساء اليوم الأحد، زيارة رسمية لإسرائيل هي الأولى لزعيم فلبيني، يوقع خلالها اتفاقات تجارية وعسكرية.

القدس — سبوتنيك. وبحسب تقرير لقناة "آي 24 نيوز" الإسرائيلية اليوم، فإن "الرئيس الفلبيني دوتيرتي (73 عاما) سيحل ضيفا على إسرائيل على رأس وفد كبير يضم حوالي 400 مرافق بينهم وزراء، ورجال أعمال وممثلين عن الأجهزة الأمنية في بلاده، في زيارة تستمر ثلاثة أيام يجري خلالها مباحثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وكبار المسؤولين الإسرائيليين".

© REUTERS / Bobby Yip الرئيس الفلبيني دوتيرتي يزور إسرائيل الأسبوع الجاري

وأضافت القناة بأنه "من المتوقع أن يوقع دوتيرتي خلال الزيارة، على اتفاق بخصوص العمال الفلبينيين في إسرائيل، واتفاقيات اقتصادية أخرى، مثل الرحلات الجوية المباشرة بين إسرائيل والفلبين، وإبرام صفقات أسلحة، والتوقيع على عقود أمنية".

وتشمل زيارة دوتيرتي غداء عمل مع نتنياهو، ومع الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، وسيشارك في لقاء مع العمال الفلبينيين في إسرائيل، بالإضافة لزيارة البلدة القديمة في القدس الشرقية، ومتحف الهولوكوست (محرقة ضحايا النازية)".

ومن المقرر أن يغادر دوتيرتي إسرائيل في ختام زياته متوجها إلى الأردن.

وفي السياق، اعتبرت رئيسة المعارضة البرلمانية في إسرائيل عضو الكنيست تسيبي ليفني الزيارة، بأنها "زيارة شخص مثير للإشكاليات".

ورأت ليفني، في مقابلة مع راديو "كان" أن "على إسرائيل عدم إغلاق أبوابها، ولكن عليها أيضا عدم بسط السجاد الأحمر له"، معتبرة أن "الزيارة يجب أن تجري بصورة منخفضة جدا".

وقالت ليفني إنه "لربما كان يجب التلميح له بإلغاء الزيارة بهدوء".