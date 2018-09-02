خامنئي: الحرب غير محتملة ونطالب القوات المسلحة بتعزيز قدراتها

أكد المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، أنه لايوجد احتمال وقوع حرب عسكرية وفق المحاسبات السياسية، إلا أنه في نفس الوقت ينبغي على القوات المسلحة الإيرانية أن تتحلى بالإدارة الفاعلة واليقظة وأن تعمل على تطوير قدراتها البشرية والآلية باستمرار.

وبحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية، قال قائد الثورة خلال استقباله قادة وكوادر، اليوم الأحد، في مقر خاتم الأنبياء للدفاع الجوي بالجيش الإيراني، بمناسبة يوم الدفاع الجوي في إيران، "هذا المقر جزء حساس للغاية من القوات المسلحة ويعتبر في الخط الأمامي لمواجهة أعداء إيران، مؤكدا على ضرورة رفع مستوى الاستعداد والقدرات للدفاعات الجوية في البلاد".

© AFP 2018 / Atta Kenare بيان عاجل من العراق بشأن تلقي "جماعات مسلحة" صواريخ باليتسية من إيران

وأوضح، "لايوجد احتمال وقوع حرب عسكرية وفق المحاسبات السياسية"، وأضاف: "إلا أنه في نفس الوقت ينبغي على القوات المسلحة الإيرانية أن تتحلى بالإدارة الفاعلة واليقظة وأن تعمل على تطوير قدراتها البشرية والآلية باستمرار، وأن تعلم بأن أي خطوة تتخذ لتعزيز استعداد القوات المسلحة، إنما هي عبادة وحسنة تسجل لدى الباري تبارك وتعالى".وكانت قناة " ABC News " الأمريكية قد نقلت عن مصدر في الحكومة الأسترالية، أن الولايات المتحدة جاهزة لضرب المواقع النووية في إيران، والتي سيساعد العسكريون الأستراليون على تحديدها، من المقرر أن تشارك القوات البريطانية الخاصة في عملية تحديد الأهداف.

ويوجد في شمال أستراليا موقع دفاعي سري، متاح لممثلي الخدمات الخاصة الأمريكية والبريطانية والأسترالية والكندية والنيوزيلندية. وسيستخدم هذا الموقع بالتحديد لضرب إيران.