خامنئي: الحرب غير محتملة ونطالب القوات المسلحة بتعزيز قدراتها

وبحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية، قال قائد الثورة خلال استقباله قادة وكوادر، اليوم الأحد، في مقر خاتم الأنبياء للدفاع الجوي بالجيش الإيراني، بمناسبة يوم الدفاع الجوي في إيران، "هذا المقر جزء حساس للغاية من القوات المسلحة ويعتبر في الخط الأمامي لمواجهة أعداء إيران، مؤكدا على ضرورة رفع مستوى الاستعداد والقدرات للدفاعات الجوية في البلاد".
وكانت قناة "ABC News" الأمريكية قد نقلت عن مصدر في الحكومة الأسترالية، أن الولايات المتحدة جاهزة لضرب المواقع النووية في إيران، والتي سيساعد العسكريون الأستراليون على تحديدها، من المقرر أن تشارك القوات البريطانية الخاصة في عملية تحديد الأهداف.
ويوجد في شمال أستراليا موقع دفاعي سري، متاح لممثلي الخدمات الخاصة الأمريكية والبريطانية والأسترالية والكندية والنيوزيلندية. وسيستخدم هذا الموقع بالتحديد لضرب إيران.
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