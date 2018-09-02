مهلة أوروبية جديدة لبريطانيا بشأن "بريكست"

منح كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي، ميشال بارنييه، مهلة جديدة للندن بشأن مفاوضات "بريكست" المتعثرة حاليا، مشيرا إلى وجوب إتمامها "بحلول منتصف نوفمبر/تشرين الثاني، إذ كان من المقرر بالأساس إنجازها قبل قمة قادة الاتحاد في 18 أكتوبر/ تشرين الأول.

وبحسب وكالة فرانس برس، قال بارنييه في مقابلة نشرتها صحيفة "فرانكفورتر ألغيمايني تسايتونغ"، اليوم الأحد، إنه "بعد الأخذ بالاعتبار الوقت الضروري لإبرام اتفاق خروج (بريطانيا من الاتحاد الأوروبي) في البرلمانين البريطاني والأوروبي، علينا إنجاز المفاوضات بحلول منتصف نوفمبر".



© AFP 2018 / JUSTIN TALLIS خطة بريطانية تواجه احتمال فشل الاتفاق حول "بريكست"

وأضاف موجها كلامه إلى الحكومة البريطانية ، "هذا ممكن، ما نحتاج إليه ليس الوقت بل قرارات سياسية".

وتراوح المفاوضات بين لندن وبروكسل حاليا مكانها، فيما يلوح في الأفق خطر بريكست متشدد في حال عدم التوصل إلى اتفاق، بسبب خلافات تتركز حول العلاقات التجارية المستقبلية بين الطرفين، ومسألة حدود إيرلندا، وإزاء هذا التعثر، بدأ الطرفان يطرحان إمكانية تمديد مهلة التفاوض.

وتحدث الوزير البريطاني المكلف بريكست دومينيك راب من جانبه أيضا الأربعاء الماضي، عن "هامش مناورة" في الجدول الزمني، ومن المقرر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في نهاية مارس/آذار 2019.

وكرر بارنييه استعداد التكتل بأن يستمر في اعتبار بريطانيا دولة عضو حتى نهاية 2020، لمساعدتها في المرحلة الانتقالية، إنما "بدون حق التصويت" في القرارات الأوروبية.