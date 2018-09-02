ملك الأردن يتسلم أوراق اعتماد السفير الإسرائيلي الجديد

أعلن المتحدث باسم رئاسة الوزراء الإسرائيلي، أوفير جندلمان، أن السفير الإسرائيلي الجديد لدى الأردن، أمير فايسبرود، قدم أوراق اعتماده إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في عمّان.

القدس — سبوتنيك. وقال جندلمان، في بيان له اليوم الأحد:" ‏ألف مبروك لسفيرنا لدى المملكة الأردنية الهاشمية سعادة السفير أمير فايسبرود الذي قدم اليوم أوراق اعتماده إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني".

© REUTERS / MUHAMMAD HAMED محتجون أردنيون يطالبون بإغلاق السفارة الإسرائيلية في عمان

وتم تعيين السفير فايسبورد خلفا للسفيرة الإسرائيلية السابقة في عمان، عينات شلاين، بعد أن أجبرت على ترك منصبها في أعقاب حادثة السفارة وإغلاقها في شهر تموز/ يوليو الماضي بعد إطلاق حارس في السفارة النار على أردنيين وقتلهما.

وقد أعربت إسرائيل للأردن عن أسفها لوقوع الحادث وقامت بدفع تعويضات لذوي القتيلين. كما أنها تعهدت بإجراء تحقيق مستفيض مع الحارس مطلق النار.

وشغل السفير فايسبرود منصب رئيس قسم الأبحاث السياسية في وزارة الخارجية، وكان المتحدث باسم السفارة في عمان لعدة سنوات ويتقن اللغة العربية.