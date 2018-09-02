عباس يكشف عرض أمريكي جديد يخص فلسطين وإسرائيل والأردن

نقلت القناة الثانية الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، على لسان الرئيس أبو مازن أن طاقم مفاوضات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بزعامة صهر الرئيس ومستشاره الخاص، جاريد كوشنر، عرض عليه تشكيل كونفدرالية مع الأردن، لكنه اشترط أن تكون إسرائيل جزء منها.

السلام الآن

© REUTERS / NASEEM ZEITOON قناة عبرية: أوكسجين غزة من إسرائيل وليس عباس

وأكد الرئيس عباس أنه يلتقي برئيس الشاباك الإسرائيلي، نداف أرغمان، بشكل دائم، وهو متفق معه بشأن 99 بالمئة من القضايا الثنائية.

وأفادت القناة العبرية بأن هذه التصريحات قد أدلى بها أبو مازن خلال لقاء أبو مازن بنشطاء حركة "السلام الآن" الإسرائيلية، وأعضاء كنيست إسرائيليين، من حزبي ميرتس والمعسكر الصهيوني، في المقاطعة بمدينة رام الله.

وذكر الرئيس الفلسطيني أنه يقيم علاقات دائمة مع رئيس جهاز الشاباك، الجنرال نداف أرغمان، ويقوم بالتنسيق الأمني مع الطرف الإسرائيلي، بشكل يومي، وبأن هناك تفاهم ثنائي بنسبة تتخطى الـ 99 %.

ونقلت القناة الثانية العبرية على لسان موسي راز، عضو الكنيست عن حزب "ميرتس"، أن أبو مازن ما يزال مصرا على التزامه بحل الدولتين، واتفاق السلام على حدود الرابع من يونيو/حزيران 67، والذي يشمل تبادل أراضي، وحل شامل وعادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين.

الأونروا

ومن جانبها، أشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم الأحد، إلى أن أبو مازن أكد أن 70 % من سكان قطاع غزة، لاجئين، وحياتهم تقوم على مساعدة الوكالة الدولية لدعم وغوث اللاجئين "الأونروا".

وكشف عباس النقاب عن رفض الطرف الإسرائيلي عقد لقاءات ثنائية أو مفاوضات دولية، وبأن الطرف الروسي حاول، غير مرة، عقد لقاءات ثلاثية، وكذلك اليابان وهولندا وبلجيكا، وهي دول حاولت التوسط بين الطرفين، الفلسطيني والإسرائيلي، دون جدوى.