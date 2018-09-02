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    اجتماع الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، الولايات المتحدة 20 سبتمبر/ أيلول 2017

    عباس يكشف عرض أمريكي جديد يخص فلسطين وإسرائيل والأردن

    © AP Photo / Evan Vucci
    العالم
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    قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أبو مازن، إن طاقم المفاوضات الأمريكي عرض عليه تكوين كونفدرالية مع الأردن.

    نقلت القناة الثانية الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، على لسان الرئيس أبو مازن أن طاقم مفاوضات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بزعامة صهر الرئيس ومستشاره الخاص، جاريد كوشنر، عرض عليه تشكيل كونفدرالية مع الأردن، لكنه اشترط أن تكون إسرائيل جزء منها.

    السلام الآن

    مشعل يعلن وثيقة حماس
    © REUTERS / NASEEM ZEITOON
    قناة عبرية: أوكسجين غزة من إسرائيل وليس عباس
    وأكد الرئيس عباس أنه يلتقي برئيس الشاباك الإسرائيلي، نداف أرغمان، بشكل دائم، وهو متفق معه بشأن 99 بالمئة من القضايا الثنائية.

    وأفادت القناة العبرية بأن هذه التصريحات قد أدلى بها أبو مازن خلال لقاء أبو مازن بنشطاء حركة "السلام الآن" الإسرائيلية، وأعضاء كنيست إسرائيليين، من حزبي ميرتس والمعسكر الصهيوني، في المقاطعة بمدينة رام الله.
    وذكر الرئيس الفلسطيني أنه يقيم علاقات دائمة مع رئيس جهاز الشاباك، الجنرال نداف أرغمان، ويقوم بالتنسيق الأمني مع الطرف الإسرائيلي، بشكل يومي، وبأن هناك تفاهم ثنائي بنسبة تتخطى الـ 99 %.
    ونقلت القناة الثانية العبرية على لسان موسي راز، عضو الكنيست عن حزب "ميرتس"، أن أبو مازن ما يزال مصرا على التزامه بحل الدولتين، واتفاق السلام على حدود الرابع من يونيو/حزيران 67، والذي يشمل تبادل أراضي، وحل شامل وعادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين.

    الأونروا

    الممثل الخاص للمفاوضات الدولية في الولايات المتحدة جيسون غرينبلات
    © flickr.com/ Haim Zach
    غرينبلات يحذر عباس
    ومن جانبها، أشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم الأحد، إلى أن أبو مازن أكد أن 70 % من سكان قطاع غزة، لاجئين، وحياتهم تقوم على مساعدة الوكالة الدولية لدعم وغوث اللاجئين "الأونروا".

    وكشف عباس النقاب عن رفض الطرف الإسرائيلي عقد لقاءات ثنائية أو مفاوضات دولية، وبأن الطرف الروسي حاول، غير مرة، عقد لقاءات ثلاثية، وكذلك اليابان وهولندا وبلجيكا، وهي دول حاولت التوسط بين الطرفين، الفلسطيني والإسرائيلي، دون جدوى.

    انظر أيضا:

    قناة عبرية: أوكسجين غزة من إسرائيل وليس عباس
    غرينبلات يحذر عباس
    وزير الاستخبارات الإسرائيلي: ما يردده عباس "دعاية"
    بسبب ملف "اللاجئين"... عباس يطلب من ضيفه البوسني التصدي للمخططات الأمريكية
    عباس يؤكد لوفد أكاديمي إسرائيلي تمسك الجانب الفلسطيني بالسلام العادل والشامل
    قناة عبرية: عباس يهدد بإفشال اتفاق التهدئة مع إسرائيل
    الرئيس البوسني يزور فلسطين ويلتقي عباس
    بحضور عباس... اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تبحث عددا من القضايا المهمة
    عباس يعقد اجتماعا عاجلا لمتابعة الأوضاع في المسجد الأقصى
    عباس: المصالحة لا تعني هدنة أو تهدئة أو مساعدات
    الكلمات الدلالية:
    محمود عباس أبو مازن, الأردن, إدارة ترامب, فلسطينيون, فلسطين, الأردن
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