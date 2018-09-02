القوات التركية تقتلع آلاف من أشجار الزيتون في عفرين السورية

أقدمت القوات التركية والقوات الموالية له على اقتلاع الآلاف من أشجار الزيتون في منطقة عفرين بريف حلب الشمالي بذريعة فتح طريق إلى قرية حمام المتاخمة للحدود السورية التركية.

وذكرت مصادر أهلية في قرية حمام الواقعة غرب مدينة عفرين بنحو 25 كم في اتصالات هاتفية مع مراسل سانا في حلب أن قوات الاحتلال التركي جلبت منذ يوم الجمعة الماضي جرافات إلى الريف الغربي لمدينة عفرين وبدأت بتجريف مئات الدونمات المزروعة بالأشجار المثمرة واقتلعت آلاف أشجار الزيتون بحجة توسيع الطريق الواصل بين مدينة عفرين وقريتهم، وفقا لوكالة "سانا".

© Sputnik . Hikmet Durgun هيومن رايتس ووتش: الجيش السوري الحر يستولي على ممتلكات للأكراد في عفرين

ولفتت المصادر إلى أن الجرافات التركية تتعمد إلحاق أكبر الأضرار بالحقول المزروعة بأشجار الزيتون حيث كان بإمكانها تحييد الطريق الذي تقوم بفتحه عن المناطق الزراعية ناهيك عن أن الطريق المزعوم يبلغ عرضه أكثر من 100 م مؤكدة أن القرية لا تحتاج إلى طريق بهذا العرض إضافة إلى أن الطريق القديم كاف لتخديم القرية بشكل كامل.

وأوضحت المصادر أن القوات التركية ترمي من خلال تجريف الأراضي الزراعية إلى الضغط على الأهالي، وتدمير مصادر رزقهم الرئيسية بغية الضغط عليهم للقبول بالتعامل مع المجموعات التابعة للحكومة التركية والمنتشرة في القرية.

وطالبت المصادر بالعمل للضغط على الحكومة التركية لوقف جريمته بحق الأهالي وممتلكاتهم وطرد المجموعات الإرهابية الموجودة في منطقة عفرين وريفها التي تعيث تدميرا وتخريبا وتهجر الأهالي من منازلهم وتستولي على مواردهم.