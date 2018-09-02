القوات التركية تقتلع آلاف من أشجار الزيتون في عفرين السورية

وذكرت مصادر أهلية في قرية حمام الواقعة غرب مدينة عفرين بنحو 25 كم في اتصالات هاتفية مع مراسل سانا في حلب أن قوات الاحتلال التركي جلبت منذ يوم الجمعة الماضي جرافات إلى الريف الغربي لمدينة عفرين وبدأت بتجريف مئات الدونمات المزروعة بالأشجار المثمرة واقتلعت آلاف أشجار الزيتون بحجة توسيع الطريق الواصل بين مدينة عفرين وقريتهم، وفقا لوكالة "سانا".
وأوضحت المصادر أن القوات التركية ترمي من خلال تجريف الأراضي الزراعية إلى الضغط على الأهالي، وتدمير مصادر رزقهم الرئيسية بغية الضغط عليهم للقبول بالتعامل مع المجموعات التابعة للحكومة التركية والمنتشرة في القرية.
وطالبت المصادر بالعمل للضغط على الحكومة التركية لوقف جريمته بحق الأهالي وممتلكاتهم وطرد المجموعات الإرهابية الموجودة في منطقة عفرين وريفها التي تعيث تدميرا وتخريبا وتهجر الأهالي من منازلهم وتستولي على مواردهم.
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