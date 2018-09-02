التهمة "تكوين شبكات"... فضيحة جديدة داخل الجيش الإسرائيلي

قامت الشرطة الإسرائيلية بالتحقيق مع جنود إسرائيليين وآخرين من المدنيين بتهمة تهريب المخدرات.

أفادت القناة الثانية الإسرائيلية، مساء اليوم، الأحد، بأن الشرطة الإسرائيلية ستجري اليوم تحقيقا مع أكثر من 35 جنديا ومدنيا إسرائيليين بتهمة تهريب المخدرات وتعاطيها.

© AP Photo / Baz Ratner الجيش الإسرائيلي يعتقل فلسطينيا بزعم محاولته الاعتداء على مستوطن

وذكرت القناة العبرية أن الشرطة الإسرائيلية بالتعاون مع الجيش الإسرائيلي ألقت القبض على العشرات من الجنود، بعضهم يتعاطى المخدرات والبعض الآخر يقوم بتهريبها، ومعهم آخرين من المدنيين، وهو التحقيق الذي من المفترض، بحسب القناة سيقضي على تعاطي الجنود للمخدرات داخل الجيش الإسرائيلي.

ومن المقرر أن يتم تقديم من ألقي القبض عليهم لمحاكمة عسكرية عاجلة، والتهمة الجاهزة لهم، في الوقت الراهن، هي تكوين شبكة واسعة لتعاطي وتهريب المخدرات.

في وقت أوضحت القناة أن بعض ممن ألقي القبض عليهم كانوا يتعاطون المخدرات فعليا داخل وحداتهم العسكرية.