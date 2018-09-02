مسؤول بولندي: يجب تجنب الأمراض الاجتماعية للاتحاد الأوروبي

قال ياروسلاف كاتشينسكي زعيم حزب القانون والعدالة الحاكم في بولندا، اليوم الأحد، إن بلاده تنتمي للاتحاد الأوروبي لكن عليها تجنب "الإصابة بالأمراض الاجتماعية" المتفشية فيه.

وخلال مؤتمر لحزبه قبيل انتخابات محلية مقررة الشهر المقبل، أعلن كاتشينسكي، أهم شخصية مؤثرة في اتخاذ القرار في بولندا، برنامج حملة حزبه الانتخابية. بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

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ودافع كاتشينسكي عن السجل الديمقراطي لحزبه واتهم منتقديه بخدمة "مصالح الأقوياء وعقد صفقات مع أقوياء العالم" في إشارة على ما يبدو إلى العلاقات القوية بين المعارضة الليبرالية في بولندا وبروكسل.

وقال: "من السهل خدمة مصالح الأقوياء. أما إذا كنت ترغب في خدمة المجتمع والأمة، فهذا أصعب بكثير".

وأضاف عضو البرلمان البالغ من العمر 69 عاما أن عضوية الاتحاد الأوروبي كانت "أقصر طريق بالنسبة لبولندا لتحقيق المساواة فيما يتعلق بمعايير المعيشة" مع حلفائها الغربيين.

وقال "هذا لا يعني أن نكرر أخطاء الغرب وتنتقل إلينا عدوى الأمراض الاجتماعية السائدة هناك".