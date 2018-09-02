العثور على قنبلتين من الحرب العالمية الثانية في فرنسا (صور)

فبحسب صحيفة "باريزيان" الفرنسية التي نشرت الخبر، فإن الجهات المختصة استطاعت بنجاح استخراج القنبلتين و أخذهم الى مكان خاص.
ووفقا للصحيفة فإن وزن كل قنبلة يصل لأكثر من 200 كيلوغرام، وسيتم تفجيرهما في مكان مخصص.
هذا و بحسب التقارير الإعلامية فقد تم إجلاء 1200 شخص من المنطقة أثناء إخراج القنبلتين و نقلهم.
وطلبت مديرية الامن من المواطنين القاطنين في المنطقة توخي الحذر، وذلك للعدد الكبير من المواد المتفجرة التي تعود حقبتها للحرب العالمية الثانية و التي لم تنفجر هناك.
Désamorcage de deux bombes Seconde Guerre mondiale #Caen: les bombes ont été neutralisées avec succès par les #démineurs qui ont terminé leur intervention à 12h19. Elles seront détruites dans les prochains mois sur un site sécurisé. Périmètre de sécurité toujours actif. pic.twitter.com/eqMd0igfFy— Préfet du Calvados (@Prefet14) ٢ سبتمبر ٢٠١٨
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