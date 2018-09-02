العثور على قنبلتين من الحرب العالمية الثانية في فرنسا (صور)

عثرت الشرطة الفرنسية في مدينة كاين الواقعة شمال غرب البلاد، على قنبلتين لم تنفجرا من الحرب العالمية الثانية.

فبحسب صحيفة "باريزيان" الفرنسية التي نشرت الخبر، فإن الجهات المختصة استطاعت بنجاح استخراج القنبلتين و أخذهم الى مكان خاص.

ووفقا للصحيفة فإن وزن كل قنبلة يصل لأكثر من 200 كيلوغرام، وسيتم تفجيرهما في مكان مخصص.

هذا و بحسب التقارير الإعلامية فقد تم إجلاء 1200 شخص من المنطقة أثناء إخراج القنبلتين و نقلهم.

وطلبت مديرية الامن من المواطنين القاطنين في المنطقة توخي الحذر، وذلك للعدد الكبير من المواد المتفجرة التي تعود حقبتها للحرب العالمية الثانية و التي لم تنفجر هناك.