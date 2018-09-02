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20:37 02 سبتمبر/ أيلول 2018
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    مقتل شخص وإصابة 15 في انفجار قنبلة بالفلبين

    © AFP 2018 / RICHEL UMEL
    العالم
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    قتل شخص وأصيب 15 في انفجار قنبلة في مقهى بجنوب الفلبين، اليوم الأحد، في ثاني هجوم من نوعه خلال أيام يحمل الجيش متشددين مناصرين لتنظيم الدولة الإسلامية المسؤولية عنه.

    ووفقا لوكالة "رويترز"، قال الجنرال سيريليتو سوبيانا، قائد فرقة بالجيش، إنه تم إغلاق مدينة إيسولان، لتعقب منفذي الهجوم.

    رئيس الفلبين رودريغو دوتيرت
    © REUTERS / ERIK DE CASTRO
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    ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم.

    وقال القائد العسكري: "جماعة مقاتلي حرية بانجسامورو لا تزال على الأرجح المسؤولة عن الهجوم".

    وأضاف "لا توجد جماعة أخرى تجرؤ على القيام بالتفجير وليس هناك جماعة أخرى لها مصلحة في التفجير دون أي سبب".

    وحمل الجيش جماعة مقاتلي حرية بانجسامورو أيضا مسؤولية انفجار وقع يوم الثلاثاء على بعد 500 متر، وقتل فيه ثلاثة أشخاص وأصيب أكثر من 30.

    جماعة مقاتلي حرية بانجسامورو، هي جماعة انفصالية وقعت عام 2014 اتفاق سلام مع الحكومة لإنهاء صراع استمر 50 عاما وأودى بحياة 120 ألف شخص وشرد مليونين في جنوب الفلبين.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار الفلبين, انفجار
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