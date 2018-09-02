وزير الخارجية الفرنسي يعترف: الأسد ربح الحرب في سوريا

صرح وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، بأن الرئيس السوري بشار الأسد قد فاز بالحرب ولكنه لم يفوز بالسلام دون حل سياسي يدعمه وسطاء دوليون.

تصريحات وزير الخارجية الفرنسية جائت خلال مقابلة مع "راديو فرنسا"، قال فيها بأنه علينا الإعتراف بأن الأسد قد فاز بالحرب لكنه لم يفز بالسلام.

ووصف الوزير الفرنسي الوضع في إدلب بـ"المزعج".

© Sputnik . Sergie Goneev ماكرون: مستعدون لشن ضربات جديدة على سوريا في حال استخدام دمشق للكيميائي

وتخوف الوزير من استخدام الجيش السوري للأسلحة الكيميائية هناك للقضاء على الإرهابيين.

وأضاف بأنه وبحسب إحصائيات الأمم المتحدة يوجد في إدلب حوالي 10 آلاف إرهابي، في منطقة يسكنها حوالي 3 ملايين شخص منهم حوالي 700 ألف لاجئ.

وقال إن هذه المعركة ستخلف عن باقي المعارك وسيكون هناك عدد كبير من الضحايا، وأضاف بأن فرنسا تعمل مع مجموعة "أستانا" لتجنب هذا الوضع، لأننا بحاجة للحل السياسي.

وتحدث لودريان عن إصلاح الدستور السوري و العمل على إعداد انتخابات في سوريا.

وأضاف الوزير بأنه يجب ان نتجنب المأساة الإنسانية، والتي سوف تشوه سمعة كل من روسيا و تركيا.

ولذلك نعمل مع كل من روسيا و تركيا للبحث عن مخرج.