ألمانيا... "تحية النازية" توقف شرطيين عن العمل

أوقفت السلطات الألمانية رجلا شرطة عن العمل بعد اتهامهما بآداء "تحية النازية" بحسب وكالة "رويترز".

وتحقق الشرطة في ولاية بافاريا بجنوب ألمانيا، اليوم الأحد 2 سبتمبر/ أيلول، مع شرطيين يشتبه بأنهما أديا "التحية النازية"، التي يعتبرها الدستور الألماني جريمة.

© REUTERS / MARKO DJURICA رئيس الشرطة الألمانية يمتدح التنظيم الأمني لمونديال روسيا

ولفتت "رويترز" إلى أن الواقعة يمكن أن تؤجج الجدل الدائر عن العنصرية وتنامي نفوذ اليمين المتطرف بعد تدفق لم يسبق له مثيل للمهاجرين، ومعظمهم من المسلمين، إلى ألمانيا على مدى السنوات الثلاث الماضية.وقال بيان سابق أصدرته الشرطة، أمس السبت، إن الشرطيين رددا هتافات مناوئة للمهاجرين وأديا "التحية النازية" في إحدى حانات مدينة روزنهايم يوم الخميس الماضي.

واعتمدت الشرطة في معلوماتها على شاهد كان موجودا في الحانة ذاتها أثناء الواقعة، بينما شارك رجل ثالث، وصفه بيان الشرطة بحارس أمن، في هذه الواقعة بتأدية تحية النازي.