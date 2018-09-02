نتنياهو يبحث مع وفد أمريكي الوضع في سوريا وتمركز القوات الإيرانية

القدس — سبوتنيك. وقال بيان صدر عن ديوان نتنياهو، إن الأخير بحث "الأوضاع في سوريا، والجهود المشتركة المبذولة من أجل صد العدوان والإرهاب اللذين تمارسهما إيران"، بحسب وصف البيان.
وتتهم السلطات الإسرائيلية إيران بمحاولة تحويل سوريا إلى "موقع معاد بوجود عشرات الآلاف من مقاتلي الميلشيات الشيعية وقواعدها الجوية والبحرية".
وتقر إيران بوجود مستشارين لها بسوريا لدعم الجيش السوري في محاربة المجموعات المسلحة.
يذكر أن وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي ونظيره السوري علي عبد الله أيوب وقعا اتفاقا ثنائيا لتطوير التعاون العسكري والدفاعي بين طهران ودمشق.
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