نتنياهو يبحث مع وفد أمريكي الوضع في سوريا وتمركز القوات الإيرانية

بحث رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مع المبعوث الأمريكي الخاص للشؤون السورية، جيمس جيفري، اليوم الأحد، التطورات في سوريا والتواجد الإيراني هناك.

القدس — سبوتنيك. وقال بيان صدر عن ديوان نتنياهو، إن الأخير بحث "الأوضاع في سوريا، والجهود المشتركة المبذولة من أجل صد العدوان والإرهاب اللذين تمارسهما إيران"، بحسب وصف البيان.

© Sputnik . Vladimir Rodionov وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة: نتنياهو يريد إبقاء حماس في السلطة

يذكر أن المبعوثين الأمريكيين جيمس جيفري وجويل ريبيرن وصلا إلى إسرائيل مساء يوم أمس، السبت، إلى إسرائيل في إطار جولة إقليمية تمتد لأربعة أيام، تشمل أيضا الأردن وتركيا.

وتتهم السلطات الإسرائيلية إيران بمحاولة تحويل سوريا إلى "موقع معاد بوجود عشرات الآلاف من مقاتلي الميلشيات الشيعية وقواعدها الجوية والبحرية".

وتقر إيران بوجود مستشارين لها بسوريا لدعم الجيش السوري في محاربة المجموعات المسلحة.

يذكر أن وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي ونظيره السوري علي عبد الله أيوب وقعا اتفاقا ثنائيا لتطوير التعاون العسكري والدفاعي بين طهران ودمشق.