البيت الأبيض يصدر عملة تذكارية تكريما للقاء بوتين و ترامب (صورة)

أصدر متجر الهدايا التذكارية في البيت الابيض، عملة تذكارية تكريما للقمة الأخيرة التي جمعت الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب و الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هلسنكي.

متجر الهدايا أصدر العملة التذكارية والتي وصل سعرها الى 100 دولار، يذكر بأن المتجر كان قد أصدر في وقت سابق عملة تذكارية ممائلة بمناسبة قمة الرئيسين الامريكي و الكوري الشمالي.

هذا و نشر كينيث فوغل، أحد النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة للعملة التذكارية قائلا " نحن مازلنا لانعرف على ماذا اتفق الرئيسان ترامب و بوتين، ولكن يمكنني أن أبلغكم بان قيادة الاتصالات في البيت الأبيض أصدرت عملة تذكارية تكريما للقاء".

HELSINKI SUMMIT UPDATE: We still don't know exactly what TRUMP & PUTIN agreed to.

BUT, I can now report that the White House Communications Agency's team did in fact produce a challenge coin commemorating the occasion.

Alas, it does not feature the faces of Trump & Putin. pic.twitter.com/lsd2yfR5Rl — Kenneth P. Vogel (@kenvogel) ٢ سبتمبر ٢٠١٨

و لاتوجد صورة لأي من الرئيسين على العملة، التي غطتها كاتدرائية هلسنكي، التي عقدت بالقرب منها القمة بالإضافة لظهور العلمين الروسي و الامريكي عليها.

وكتب على العملة في أسفلها باللغة الروسية "لقاء على مستوى عالي" يوليو 2018.

هذا و كانت هلسنكي قد شهدت لقاء قمة بين الرئيسين الأمريكي و الروسي في 16 يوليو/تموز، استمر لساعتين تناول فيه الطرفين العديد من القضايا التي تهم الجانبين.