البيت الأبيض يصدر عملة تذكارية تكريما للقاء بوتين و ترامب (صورة)

متجر الهدايا أصدر العملة التذكارية والتي وصل سعرها الى 100 دولار، يذكر بأن المتجر كان قد أصدر في وقت سابق عملة تذكارية ممائلة بمناسبة قمة الرئيسين الامريكي و الكوري الشمالي.
هذا و نشر كينيث فوغل، أحد النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة للعملة التذكارية قائلا " نحن مازلنا لانعرف على ماذا اتفق الرئيسان ترامب و بوتين، ولكن يمكنني أن أبلغكم بان قيادة الاتصالات في البيت الأبيض أصدرت عملة تذكارية تكريما للقاء".
HELSINKI SUMMIT UPDATE: We still don't know exactly what TRUMP & PUTIN agreed to.— Kenneth P. Vogel (@kenvogel) ٢ سبتمبر ٢٠١٨
BUT, I can now report that the White House Communications Agency's team did in fact produce a challenge coin commemorating the occasion.
Alas, it does not feature the faces of Trump & Putin. pic.twitter.com/lsd2yfR5Rl
و لاتوجد صورة لأي من الرئيسين على العملة، التي غطتها كاتدرائية هلسنكي، التي عقدت بالقرب منها القمة بالإضافة لظهور العلمين الروسي و الامريكي عليها.
وكتب على العملة في أسفلها باللغة الروسية "لقاء على مستوى عالي" يوليو 2018.
هذا و كانت هلسنكي قد شهدت لقاء قمة بين الرئيسين الأمريكي و الروسي في 16 يوليو/تموز، استمر لساعتين تناول فيه الطرفين العديد من القضايا التي تهم الجانبين.
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