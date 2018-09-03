وزير دفاع بريطانيا يعلن عن خطر إرهابيي "داعش" من أفغانستان على بلاده

أعلن وزير الدفاع البريطاني، غافين ويليامسون، أن بلاده تتعرض لتهديدات من قبل إرهابيي تنظيم داعش الإرهابي من أفغانستان ومؤيديهم في جميع أنحاء أوروبا.

موسكو — سبوتنيك . وقال ويليامسون، في مقابلة مع تلفزيون "سكاي نيوز"، خلال زيارته لأفغانستان: "نحن نرى مرارا الجماعات الإرهابية، التي تعمل في أفغانستان والأدلة على خطوط اتصالها ليس فقط مع المملكة المتحدة ولكن مع أوروبا بأكملها."

وكما أشارت القناة، فإن هذه المجموعات "لديها القدرة على شن هجمات".

وأضاف الوزير: "إننا نرى خطرا حقيقيا من طرف هذه المجموعات على بريطانيا".

وأشار إلى أن بريطانيا يجب أن تعمل على منع الهجمات.