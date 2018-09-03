بعد تركيا... الهند مصممة على شراء "إس-400" رغم معارضة واشنطن

أكد مصدر حكومي في الهند، اليوم الاثنين، أن نيودلهي تعتزم إبلاغ الجانب الأميركي بعدم التراجع عن شراء منظومات الدفاع الجوي "إس-400" الروسية، وذلك خلال أول حوار وزاري بين البلدين في صيغة "2+2" المزمع عقده في 6 أيلول/سبتمبر الجاري.

© Sputnik . Sergey Pivovarov أردوغان: تركيا لن تطلب الإذن من أحد لشراء "إس-400"

نيودلهي — سبوتنيك . ونقلت قناة "إن دي تي في" عن المصدر قوله: "أكملت الهند تقريباً الصفقة مع روسيا بشأن "إس-400"، ونحن نعتزم المضي قدماً ونخطط إبلاغ الولايات المتحدة بموقفنا تجاه هذه المسألة.

ووفقا للقناة، تعتزم الهند ضمان ألا تفرض الإدارة الأمريكية عقوبات عليها، لأن الحصول على أنظمة الصواريخ الروسية ضروري لنيودلهي "في ظروف تطوير الهيكل الإقليمي"، والتعاون الدفاعي مع روسيا قديم ووثيق.

وذكرت مصادر أن الهند ستسعى للحصول على تسهيلات أميركية للصفقة مع روسيا، لأن أنظمة الدفاع الجوى لها أهمية حاسمة لضمان أمن البلاد".

وكان مساعد وزير الدفاع الأميركي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، راندال شرايفر، قد أعرب عن القلق الأميركي جراء خطط الهند لشراء أسلحة من روسيا ، بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي "إس-400" ولا يستبعد فرض عقوبات.

ويشارك وزيرا الخارجية الأمريكي مايكل بومبو، والدفاع جيمس ماتيس، في الحوار الوزاري الأول في شكل "2 + 2" ، الذي سيعقد في السادس من أيلول/سبتمبر في نيودلهي.

وكان مدير الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني، دميتري شوغايف، قد أعلن يوم 20 آب/أغسطس الماضي، عن أمل بلاده في توقيع عقود بيع الهند منظومة "اس- 400" للدفاع الجوي، ومشروع فرقاطات 11356 في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على كل النواحي التقنية والاقتصادية للعقود، وأن روسيا خفضت السعر النهائي لمنظومة "أس- 400"، أخذا في الاعتبار الشراكة الاستراتيجية بين الهند وروسيا.